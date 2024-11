La Raison du plus fort, Film et debat

Le jeudi 21 novembre, l’AIF+ Bruxelles présentera un documentaire intéressant de Patric Jean, suivi d’une discussion et d’un débat sur la migration et l’exclusion. Tout le monde est le bienvenu, mais merci de vous inscrire à l’avance par e-mail à karl@vzwaif.be.

Avec son précédent film Les enfants du Borinage, lettre à Henri Storck, Patric Jean a remporté plusieurs prix. Dans La raison du plus fort, il partage son point de vue sur la manière dont notre société traite les étrangers. L’engagement social de Patric Jean est également très présent ici : "Au lieu de combattre la pauvreté, on combat les pauvres." C’est le slogan de ce documentaire, qui aborde certains des sujets brûlants de notre époque : la pauvreté, la délinquance et l’immigration. Le film propose un point de vue personnel sur la façon dont notre société traite les « étrangers ». L’homme blanc effrayé est confronté aux « étrangers » qui habitent dans nos villes. Le narrateur voyage de ville en ville et nous montre que la démocratie européenne, qui est censée offrir à chacun toutes les chances, est une illusion.

Patric Jean s’est rendu notamment à Bruxelles, Amiens, Lyon et Marseille. Il a séjourné dans les banlieues délaissées et a filmé dans les salles de tribunal et dans les prisons. À travers ce voyage, il révèle la réalité injuste et la violence sociale dont les immigrés sont victimes.