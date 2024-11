Audi : La direction ne cherche plus de repreneur, les travailleur·ses la « séquestre »

C’est une pratique syndicale que nous n’avions plus l’habitude de voir en Belgique depuis plusieurs années. Ce mercredi, alors que la direction d’Audi avait précédemment annoncé n’avoir trouvé aucun repreneur et mettre fin à ses recherches, les travailleur·ses ont mis en place un important blocage sur le site de production. Iels ont fait irruption dans les locaux de la direction, qui leur « promettait des cacahuètes comme indemnisation » selon un délégué syndical, avec l’intention que tout le monde y reste le temps qu’un accord allant dans le sens des travailleur·ses soit trouvé. C’est ce qu’on appelle une « séquestration sociale ». Une pratique du mouvement ouvrier presque oubliée.

Images filmées par les ouvrier•es de chez Audi et relayé par la RTBF et L’Avenir.

Mais cette séquestration sociale n’a pas duré longtemps comme l’ont expliqué les travailleur·ses qui étaient pourtant resté·es pacifiques durant les négociations : la police anti-émeute manifestement prévenue à l’avance, a violemment réprimé les travailleur·ses à coup de matraque, puis a escorté la direction en dehors de l’usine. A l’issue de cette violente confrontation, un délégué syndical a été blessé. D’après certains manifestant·es, les policiers auraient défoncé la porte bloqué par les ouvrier·es avant de matraquer tout le monde.





Pour rappel, c’est plus de 4 000 personnes qui perdront leur emploi à cause de la fermeture de l’usine. Car en plus des 3 000 travailleur·ses de l’usine principale, ce sont 1 000 personnes qui travaillent pour des sous-traitants d’Audi Brussels. Dans ce contexte, les sous-traitants de l’usine sont particulièrement lésés et menacés par la fermeture, alors qu’une partie d’entre eux ont déjà été licenciés depuis cet été.

En se mettant en grève, iels ont stoppé l’entièreté de la production dans le but d’obtenir des clarifications et des compensations quant à la fermeture. Cette grève a mis au chômage technique le reste des ouvrier·es de chez Audi.

Les travailleur·ses appellent à venir les rejoindre sur les blocages et lors de leurs actions.

La direction d’Audi Bruxelles a annoncé que la prochaine réunion de délégation syndicale, qui devait se tenir le 19 novembre au sein de l’usine était annulée.

« C’est un nouveau manque de respect de la direction. Après avoir eu recours aux forces de l’ordre contre ses travailleurs, contre la concertation sociale, cette même direction annule sans explication la réunion de délégation syndicale plan social de mard [19] prochain. Nous ne tolérerons pas cette annulation et nous mettons en demeure la direction pour qu’elle revienne autour de la table pour fournir des explications pour mercredi dernier et pour discuter du plan social et ce dès ce mardi 19 novembre 2024 comme convenu« , a commenté la CNE Industrie.

