[Tranche D’anar] Tenir La Ville_ Luttes et résistances contre le capitalisme urbain

Ce mercredi soir 20 novembre à 20h30 sur l’émission Tranche d’Anar, nous diffusons l’enregistrement fait par Matthias d’IEB le samedi 9 novembre au Le DK lors de la présentation et discussion avec Américo Mariani sur le livre Tenir la Ville – Luttes et résistances contre le capitalisme urbain. Il s’agit d’un montage raccourci à 1h15 de l’ensemble de l’intervention qui était de plus de 2h.

En vingt-quatre chapitres qui « collent » à l’urbain, le collectif Asphalte raconte autant de récits de luttes et de résistances concrètes et singulières, individuelles ou collectives, essentiellement en France, mais pas uniquement. Un événement co-organisé par l’École Ouvrière Supérieure (HELB-Ilya Prigogine), Inter-Environnement Bruxelles (IEB) et l’Union des Locataires Marollienne (ULM).

Le livre est à disposition en ligne gratuitement et à trouver dans plusieurs librairies à Bruxelles.

On terminera l’émission Tranche d’Anar avec l’agenda de stuut.info des deux semaines qui suivent.

Le Collectif de Radiographie Urbaine annonce que pendant quelques semaines toulouse.espacesensible.net va publier une série d’articles qui explore le passé du projet métropolitain Toulousain . Comme les archéologues qui sondent le sol pour réunir des indices dispersés et les ordonnent pour qu’ils prennent sens, l’effort consiste ici à réunir des éléments les plus divers. Des plans d’urbanisme aux rêves de gratte-ciel, en passant par l’histoire d’une avenue ou d’un quartier, compiler des faits, des documents, des histoires qui éclairent la situation présente. Si ce sont les constructions, les aménagements et tout ce qui participe à la valorisation du sol urbain, qui sont la matière de ce travail, c’est bien de notre réalité sociale dont il est question.

Les publications auront un rythme hebdomadaire. Elles feront tour à tour focus sur l’un ou l’autre aspect. Au fur et à mesure des documents sont publiés et viennent appuyer, prolonger ou illustrer le propos.

Nous ne ferons pas mystère de l’énergie critique qui nous anime : cet effort n’est ni neutre ni objectif. Il est soutenu par la détestation de ce monde d’exploitation et de domination et nourri par l’espoir qu’il serait possible de faire autrement.

