La communauté kurde attaquée par un groupe fasciste dans le Limbourg, affrontements à Bruxelles

Dimanche 24 mars, une famille d’origine kurde de Heusden-Zolder, dans la province du Limbourg, a été attaquée par les membres d’un groupe d’extrême droite turque. Plus d’une centaine de membres du groupe nationaliste et fasciste turc des « Loups Gris » ont attaqué la fête du Newroz, le nouvel an kurde.