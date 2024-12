La rébellion de Noël ou la guerre Baptiste (1831-1832)

Elle est considérée comme la plus grande rébellion d’esclaves dans les Caraïbes britanniques. Le nom de Rébellion de Noël vient du fait que le soulèvement a commencé peu après le 25 décembre. Elle a également été appelée « guerre baptiste », car de nombreux rebelles étaient de confession baptiste.

La Jamaïque, comme la plupart des colonies britanniques des Caraïbes, comptait une écrasante majorité d’esclaves et de Noirs. Les esclaves étaient douze fois plus nombreux que les Blancs sur l’île, de loin la plus grande colonie britannique des Caraïbes. Ils se sont révoltés en 1831, en partie à cause d’une dépression économique qui a touché certains Blancs appauvris et en a fait des alliés des rebelles. Les tensions étaient également vives parce que l’abolition de l’esclavage était débattue au Parlement britannique et que les planteurs jamaïcains, troublés par cette perspective, prononçaient des discours incendiaires et écrivaient des articles dans les journaux, s’attaquant à l’émancipation. Leur attitude et leurs actions ont contribué à l’agitation et au mécontentement de la majorité des esclaves.

La planification et l’organisation de la révolte ont été confiées au chef des esclaves, Samuel « Daddy » Sharpe, qui avait bénéficié d’une liberté limitée pour se déplacer sur l’île. Sharpe a profité de cette liberté, et en particulier de la possibilité de se déplacer à l’occasion d’une fête traditionnelle ou d’un service religieux, pour discuter et planifier la révolte proprement dite. À la fin d’une réunion de prière régulière à la mi-décembre 1831, Sharpe et un groupe de dirigeants sélectionnés sont restés sur place pour discuter des plans de la révolte. Sharpe évoque des exemples de la révolte des esclaves de Demerara en 1823 en Guyane et des rébellions dans les îles des Caraïbes pour encourager ses disciples. Il leur fait ensuite jurer sur une bible de suivre le plan qu’il a défini.

Le jour de Noël, les leaders de la révolte se sont mis en grève, réclamant plus de temps libre et un salaire décent. Ils refusent de reprendre le travail tant que les propriétaires des plantations n’auront pas satisfait à leurs exigences. La grève s’est transformée en véritable rébellion lorsque les planteurs ont refusé leurs demandes. Le lundi 27 décembre 1831, la rébellion a éclaté sur le domaine de Kensington, près de Montego Bay. Alors que les champs de canne à sucre étaient incendiés, les Blancs qui n’étaient pas encore en ville pour Noël ont fui vers Montego Bay et d’autres communautés.

La rébellion de Noël comprenait un groupe militaire rebelle connu sous le nom de régiment noir et dirigé par un esclave connu aujourd’hui uniquement sous le nom de colonel Johnson. Le régiment noir a vaincu une unité de la milice locale le 28 décembre. La milice s’est retirée à Montego Bay tandis que le régiment a envahi un certain nombre de propriétés, incitant les esclaves à se joindre à eux tout en brûlant les maisons des plantations et les champs de canne à sucre sur le chemin. Une plus petite unité militaire noire, environ cent cinquante rebelles, attaque un autre régiment de la milice à l’extrême ouest de l’île. Ils sont vaincus. Environ vingt-cinq rebelles et un milicien blanc ont été tués dans ce combat.

La rébellion de Noël prit fin au cours de la première semaine de janvier 1832. Cependant, une résistance sporadique s’est poursuivie pendant deux mois, les rebelles ayant recours à des tactiques de guérilla depuis les régions montagneuses de l’intérieur de la Jamaïque. À la fin des combats, quatorze Noirs libres qui soutenaient la rébellion et plus de deux cents rebelles ont été tués. Plus de trois cents hommes et femmes asservis ont été exécutés, dont Samuel Sharpe, qui a été pendu. La guerre baptiste a cependant encouragé la Grande-Bretagne à adopter l’émancipation totale dans toutes ses colonies, y compris la Jamaïque et les Antilles en 1838.

Traduit de : The Baptist War (1831-1832) - https://www.blackpast.org/global-african-history/baptist-war-1831-1832

Jeu additionnel : changeons les références coloniales de Wikipédia

Sur la page Wikipédia décrivant cette révolte des esclaves, énormément de formulations et de références viennent d’un "white gaze" et dénoncent les morts et les pertes des blancs violents et colons.

Prends quelques minutes pour te créer un compte sur la plateforme et propose des modifications de l’article pour remettre au centre du texte le vécu des esclaves, leurs espoirs, joies, souffrance et courage avant la violence coloniale et esclavagiste.

Bonus ++ : cherches d’autres sources des luttes esclaves, noires et afro-activistes ou des documents historiographique pour compléter ce texte par des témoignages et des réalités personnalisées des personnes esclavagisées, torturées, assassinées, silenciées...

Ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_r%C3%A9volte_des_esclaves_de_1831