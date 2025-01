[Suisse] Liberté d’expression menacée, un journaliste arrêté

La plateforme publie des contenus qui critiquent les politiques israéliennes et soutient les droits des Palestiniens. Le journaliste a été arrêté brutalement samedi 25 janvier après-midi en pleine rue, juste avant une conférence prévue dans la ville. La police a justifié cette détention par une interdiction préalable d’entrée sur le territoire, pourtant, il avait été autorisé à y séjourner après avoir été interrogé pendant une heure par la police vendredi à l’aéroport de Zurich.

Connu pour son engagement en faveur de la cause palestinienne, son interpellation a suscité une vague de soutien. Son arrestation semble s’inscrire dans le cadre d’une réaction de plus en plus vive des gouvernements occidentaux contre les expressions de solidarité avec le peuple palestinien et porte atteinte à la liberté d’expression. Ce lundi soir, il a été été emmené à l’aéroport menotté avant d’être placé dans un avion à destination d’Istanbul. Il n’a pas été informé des charges dont il était accusé, et a été maintenu en « détention administrative » durant trois jours.