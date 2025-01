[Toulouse] Campagne de solidarité avec les prisonnier·es politiques de Kanaky

Face à cette mobilisation légitime, la répression de l’État colonial français s’est déchaînée : interdiction de TikTok, envoi de forces armées, couvre-feu, arrestations, assassinats, etc. Cette répression a été soutenue et aidée par des milices de colons, faisant de nombreux mort·es dans la population Kanak. De la même manière, des dizaines de Kanak ont été arrêté·e·s puis déporté·e·s et emprisonné·e·s en France, à plus de 16 000 km de leur pays. Parmi eux, plusieurs militant·e·s de la CCAT ainsi que Christian Tein, élu à la présidence du FLNKS (Front de libération nationale kanak et socialiste) en septembre dernier.

Le Secours Rouge Toulouse affirme son soutien à la lutte du peuple Kanak, et exige la libération de tou·tes les prisonnier·e·s politiques !

Affiche du Secours Rouge Toulouse