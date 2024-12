Le 18 décembre, imaginons un monde sans visas !

[FR] Ce mercredi 18 décembre, à l’occasion de la Journée internationale des migrant•es, la campagne Abolish Frontex Belgium souhaite attirer l’attention sur l’obstacle majeur à un monde où la circulation cesserait d’être un privilège pour certaines et certains et un risque mortel pour d’autres : les visas.

Le lieu de naissance, qui comme la couleur de peau et le sexe ne devrait pas donner lieu à une discrimination, est pourtant le critère sur lequel se base le degré d’ouverture d’une frontière. Facile à traverser pour qui détient un passeport « puissant » en haut du classement Henley, hermétiquement fermée si l’on se trouve à l’autre bout du classement, la frontière est une porte qui ne s’ouvre que si l’on n’a pas besoin de visa ou si on peut l’obtenir sans difficulté.

Ce système discriminatoire vise à limiter la circulation de certaines personnes, les contraignant à entreprendre des voyages longs et périlleux pour fuir des situations de danger ou chercher un avenir meilleur. Ce système a aussi permis la naissance d’un business des visas, profitant aux gouvernements qui en décident les prix, aux sociétés prestataires de services telles que TLS ou VFSGlobal et aux criminels qui alimentent le marché noir des visas (Theo Francken en sait quelque chose…).

Nous refusons de voir encore ces cartes géographiques où les trajets des personnes traversant l’Afrique, survivant aux déserts et aux prisons libyennes dans l’espoir d’atteindre l’Europe, sont présentés comme inévitables : ces mêmes distances sont parcourues par hommes et femmes d’affaires, politiques, personnel d’ONG, en quelques heures et à bord d’avions. Parce que pour ces personnes, obtenir un visa n’est pas un problème.

Le 18 décembre nous serons à la Gare centrale pour inviter les passagers et passagères à se mettre en jeu. Quel est le pouvoir de votre passeport ? Que se passerait-il si le hasard vous avait fait naître dans un autre pays ? Comment peut-on accepter que la libre circulation soit une évidence pour certaines personnes et un rêve pour d’autres ?

Rendez-vous ce mercredi 18 décembre de 15h00 à 17h00 au carrefour de l’Europe, devant la Gare centrale.

Contact : abolishfrontexbelgium@riseup.net

Site Abolish Frontex Belgium

[NL] 18 DECEMBER, EEN DAG OM EEN WERELD ZONDER VISAS VOOR TE STELLEN

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Migrant zal Abolish Frontex Belgium de aandacht vestigen op het grootste obstakel voor een wereld waarin migratie niet langer een privilege is voor sommigen en een dodelijk risico voor anderen : visa.

Net als huidskleur en geslacht, zou iemands geboorteplaats geen reden voor discriminatie mogen zijn. En toch bepaalt dat criterium de mate waarin een grens open is. Grenzen kunnen makkelijker worden overgestoken voor degenen met een "machtig" paspoort, bovenaan de Henley-index, terwijl deze hermetisch afgesloten zijn als je paspoort aan het andere uiteinde van de index staat. Grenzen zijn als deuren die geopend kunnen worden afhankelijk van hoe gemakkelijk iemand een visum kan krijgen of kan reizen zonder er zelfs maar een nodig te hebben.

Dit discriminerende systeem is erop gericht de beweging van bepaalde mensen te beperken. Mensen die gedwongen worden lange en periculeuze reizen te maken om gevaarlijke situaties te ontvluchten of om een betere toekomst te zoeken. Tegelijkertijd zorgt dit systeem er ook voor dat een "visummarkt" kan floreren, en dit ten gunste van regeringen die visumkosten vaststellen, bedrijven zoals TLS of VFSGlobal en criminelen die profiteren van de zwarte markt voor visa (Theo Francken weet daar iets van...).

We kunnen niet tolereren dat de route van vluchtelingen die Afrika moeten doorkruisen, waar ze moeten overleven in woestijnen en Libische gevangenissen, de enige onvermijdelijke route is : dezelfde afstanden worden door zakenlieden, politici en medewerkers van NGO’s in slechts een paar uur per vliegtuig afgelegd. Want voor deze mensen is het verkrijgen van een visum geen probleem.

Op woensdag 18 december zullen we op het centraal station in Brussel staan en passagiers uitnodigen om zichzelf af te vragen : hoe krachtig is mijn paspoort ? En wat als ik in een ander land was geboren ? Hoe kunnen we accepteren dat vrij verkeer voor sommigen vanzelfsprekend is en voor anderen een droom ?

Laten we samenkomen op woensdag 18 december van 15.00 tot 17.00 uur bij de Carrefour de l’Europe, aan de voorkant van het centraal station.

Contact : abolishfrontexbelgium@riseup.net

Website Abolish Frontex Belgium

[EN] DECEMBER 18, A DAY TO IMAGINE A WORLD WITHOUT VISAS

On the occasion of the International Migrants Day, the Abolish Frontex Belgium campaign wants to draw attention to the greatest obstacle to a world where migration will cease to be a privilege for some people and a deadly risk for others : visas.

Just like skin color and sex, one’s place of birth should not be grounds for discrimination. And yet that criteria will determine the degree of openness of a border. Borders will be easy to cross for those with a “powerful” passport at the top of the Henley index, and hermetically sealed if your passport is at the other end of the index. Borders are like doors that can be opened depending on how easily one can get a visa or travel without even needing one.

This discriminatory system aims to limit the movement of certain people, who are forced to take long and perilous journeys to flee dangerous situations or seek a better future. This system also enables a “visa market” to thrive, to the benefit of governments setting visa fees, companies such as TLS or VFSGlobal and criminals profiting from the black market for visas (Theo Francken knows something about that...).

We can not tolerate maps presenting the journeys of refugees who have to cross Africa, survive in deserts and Libyan prisons as the only inevitable route : these same distances are covered by businessmen, politicians, NGO employees in just a few hours by plane. Because for these people, getting a visa is not a problem.

On December 18, will be at the Gare Centrale and invite passengers to ask themselves : How powerful is your passport ? And what if had been were born in another country ? How can we accept that free movement is a matter of course for some and a dream for others ?

Let’s meet on Wednesday 18 December from 3pm to 5pm at the Carrefour de l’Europe, in front of the Central station.

Contact : abolishfrontexbelgium@riseup.net

Website Abolish Frontex Belgium