Les inscriptions pour nos balades des statues de juin sont ouvertes !

Suite au succès des années précédentes, la collective Noms Peut-être vous repropose sa balade féministe sur les statues de femmes à Bruxelles pour deux dates

C’est à vélo que nous vous amenons découvrir des statues de Bruxelles pour mieux dévoiler les stéréotypes sexistes et les différences de traitement femmes*/hommes qui peuplent les représentations dans l’espace public.

Au fur et à mesure de la balade, les statues deviennent autant d’occasions d’aborder des thèmes comme : le rôle des femmes dans la Révolution belge de 1830 ou la 1re guerre mondiale, la représentation de la nudité féminine dans l’art et le male gaze, le travail des femmes des classes populaires, les femmes puissantes à l’époque de Charles-Quint …

Lors de cette balade à vélo nous roulerons à une vitesse modérée et nous nous adapterons au rythme des participant·es. Le trajet est facile, les distances courtes et principalement en descente modérée. Pas besoin d’être cycliste au quotidien pour nous rejoindre !

Préviens tes copaines et rejoins-nous avec ton vélo t’approprier différemment la ville et les histoires qu’elle contient !

Rendez-vous le dimanche 15 juin à 16h30 et le mercredi 18 juin à 14h30. Le parcours durera environ 2h.

Les balades sont gratuites pour être accessible à toustes, grâce à un subside d’@Equals.Brussels

Inscris-toi vite, elles sont rapidement complètes :

dimanche 15 juin à 16h30 - inscriptions ici https://forms.gle/GDqRELKvCDNmtdQa7

mercredi 18 juin à 14h30 - inscriptions ici https://forms.gle/hmmsFeV1aXbc9T5p6

Noms Peut-être est une organisation féministe sans but lucratif visant, en Région bruxelloise, à mettre en avant des femmes* d’ici et d’ailleurs, dénoncer l’invisibilité des femmes dans l’espace public et dans l’Histoire et proposer des modèles inspirants à toustes.

En plus de la balade des statues, Noms Peut-être a créé et anime une balade féministe à Ixelles, une dans le centre ville et une dans le quartier des Marolles ainsi qu’une balade thématique sur les violences économiques.