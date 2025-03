Les permanences hebdomadaires d’épilation Trans

Transfems, femme trans, grande folle, NB, pédée ou en questionnement, tes poils sont une gène ? une entrave ?

En attente d’une vaginoplastie, d’une modification du corps nécessitant de l’épilation ? Tu ne sais pas mais tu aimerais quand même bien... ?

Ca te dirait de te faire éclater les bulbes tout en douceur et délicatesse avec les adelphes à la manœuvre ?

Dans une ambiance posée, où l’on prend le thé avant ou après son passage, on papote, on se pose des questions sur nos moyens de transitions, comment faire pour... ?, sur simplement la vie. Bref, c’est bien plus qu’un salon de thé ou qu’un centre d’épilation : c’est un petit mélange de vulnérabilité et de force collective.

Chaque semaine, nous faisons une après-midi de permanence. C’est prix libre avec une information précise sur qui participe comment aux frais de fonctionnement du FAST. Il faut s’inscrire en amont car nous priorisons en fonction des oppressions. Tu auras plus d’informations par mail.

Contactes-nous au fast-belgium@riseup.net.

On a les machines laser ( trois longueurs d’onde ) et électrolyse. On couvre donc tous les types de peau.

A vite !