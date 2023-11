[Rencontre] Let’s Talk About Non-Binary

25 novembre - 13h00 - 370°

ça brame au 370

𝕃𝕖 𝟛𝟟𝟘 et la collective 𝗕𝗿𝗮𝗺𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗕𝗶𝗰𝗵𝗲 vous invitent à bramer avec nous ! Journée d’ateliers et de proposition artistique en mixité choisie, pour personne FINTA (Femmes, Inters, Non binaires, Trans et Asex). L’idée, prendre une pause ensemble en toute spontanéité non-productive et bienveillante. Au programme...