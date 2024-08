[Liège] Emeutes de mars 2021, 24 personnes devant le tribunal correctionnel

Liège, émeutes de la place Saint-Lambert en mars 2021 (voir ici ), 24 personnes sont poursuivies pour rébellion armée, coups et blessures, outrages à agents, dégradations. Pour rappel, un rassemblement Blacks Live Matter avait lieu pour protester contre l’arrestation musclée et judiciaire d’une femme d’origine africaine, ont suivi des affrontements entre manifestants et policiers, les forces de l’ordre ont été débordées, 36 policiers ont été blessés et 120 personnes ont été interpellées. La première audience du procès des émeutes de la place Saint-Lambert aura lieu le 27 novembre devant le tribunal correctionnel de Liège.