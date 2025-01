Mobilisation contre une conférence d’extrême droite au Parlement Flamand

Ce jeudi 30 janvier, un rassemblement est organisé contre une conférence d’extrême droite « Patriots Network » au Parlement flamand. Patriots Network rassemble le gratin de l’extrême droite européenne : RN, Vlaams Belang, AfD, …

Sous la pression des militant·es antifascistes, les organisateur·ices de l’événement ont été contraint·es d’annuler sa tenue à la Grand Place. La conférence a depuis lors trouvé refuge au… Parlement flamand ! Il est probable que l’invitation vienne du Vlaams Belang, indique le collectif antifasciste Réseau-Ades.

Il est plus qu’inquiétant d’apprendre que l’État belge accueille une conférence d’extrême droite composée d’adeptes du salut nazi dans une institution publique tel que le Parlement flamand. Il est d’autant plus révoltant que l’événement se situe donc dans la zone neutre de Bruxelles, un espace censé garantir le « pluralisme politique » où les manifestations sont interdites.

Il y a quelques années, en 2021, le Parlement flamand célébrait des nazis et collaborateurs sous l’occupation allemande : Staf de Clercq et August Borms. Hier, la N-VA refusait au Parlement de rendre hommage à la résistance antifasciste contre l’occupation. Aujourd’hui, le Parlement flamand, qui représente politiquement la Flandre, offre sa protection et accueille une conférence fasciste.

Rappelant la venue de Jordan Bardella en novembre dernier, la tenue de cette conférence d’extrême droite au Parlement flamand sonne comme une nouvelle étape majeure du processus de fascisation en Belgique. Quelle sera la prochaine étape ?

Contre la tenue de cette conférence d’extrême droite, les différents collectifs antifascistes belges appellent à une large mobilisation dès 18h30, place Surlet de Chokier.

Sources :