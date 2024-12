Lutte d’Audi, dernière ligne droite : les sous-traitant•es et les travailleur•ses appellent à les soutenir 201 boulevard de la Deuxième armée britannique à Forest

Depuis le 9 juillet dernier, les sous-traitant•es et ravailleur•ses de Audi (Forest) et les travailleur•ses sont en lutte à la suite de l’annonce de délocalisation de l’usine.

Cette délocalisation menace directement l’emploi de plus de 4 000 personnes, risquant de les plonger dans la précarité. Depuis le 24 août les travailleur•ses de chez Audi se rassemblent tous les jours devant l’usine, en protestation.

Ils et elles bloquent la rue en se relayant jour et nuit, et ce malgré le délaissement des syndicats et les fausses promesses de la direction ainsi que des autorités politiques.

Le 23 décembre, une manifestation réunissant des centaines de personnes a eu lieu en soutien aux travailleur•ses.

Aujourd’hui, la lutte des travailleur•ses d’Audi rentre dans sa dernière ligne droite. Ils et elles ont besoin de soutien tous les jours sur le piquet de grève (201 bld. de la Deuxième armée britannique à Forest). Les travailleur•ses ont également besoin de soutien financier. Une cagnotte a été ouverte en ligne pour les soutenir. Voici le lien pour faire un don : papayoux.com

Pour retrouver plus d’informations au sujet de leur lutte et suivre les nouvelles, leur compte Instagram @travailleursaudienlutte. Sur Tiktok @Sami_city24.