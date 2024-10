Manifestation nationale contre les violences faites aux femmes et diversité de genre

24 octobre - 18h30 - La vieille chechette

[Conférence gesticulée] C’est qui l’bonhomme ? Voyage chez les dominants

Jeudi prochain ! Conférence gesticulée sur les masculintés et l’urgence d’un monde plus égalitaire. “C’est qui l’bonhomme ? Voyage chez les dominants” est une conférence gesticulée créée et jouée par Nico : “En 2018, je parviens à hurler « J’en ai marre d’être un homme ! ». Mais au fait, c’est quoi un homme, un...