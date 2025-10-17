Manifestation pas de prisons pour sans-papiers, ni à Jumet, ni ailleurs !

La manifestation contre les politiques migratoires belges et européennes, contre le projet de centre fermé à Jumet et en mémoire de Semira Adamu, initialement prévue le 20 septembre, est reportée au samedi 25 octobre !

Ce report de date a été imposé par la ville : la Ville de Charleroi refuse que nous manifestions le 20 septembre en mémoire de Semira Adamu et contre le projet de centre fermé à Jumet. La seule raison invoquée est la tenue d’un match de foot le même jour, mobilisant la police à tel point que les forces de l’ordre ne pourraient pas encadrer la manifestation. Nous nous dénonçons cette décision sans appel, sans qu’elle ne nous étonne réellement au vu de l’alliance croissante de la Ville de Charleroi avec l’extrême droite.

Nous sommes déterminé.es à faire entendre et croître l’opposition citoyenne aux politiques migratoires belges et européennes, violentes, racistes et inhumaines. Nous manifesterons donc ce samedi 25 octobre.

Cette marche commémorera la vie et la lutte de Semira Adamu, militante sans-papiers tuée par la police lors d’une expulsion forcée en 1998. Nous n’oublions pas, nous ne pardonnons pas et nous continuons son combat.

La mobilisation dénoncera particulièrement le projet de centre fermé à Jumet, prévu pour 2028. Ce centre serait le plus grand lieu d’enfermement administratif et de déportation de Belgique et s’inscrit dans un plan national initié par l’extrême-droite : celui de criminaliser, enfermer et déporter les personnes sans-papier. Charleroi soutient ce projet malgré l’opposition citoyenne locale. La ville carolo utilise une rhétorique sécuritaire et raciste pour justifier son soutien au centre fermé, criminalisant les exilé•es, main dans la main avec l’extrême droite.

En la mémoire de Semira, de Mawda, Tamazi et Baudoin, en solidarité avec toutes les personnes violentées, persécutées et tuées par les politiques migratoires déshumanisantes, rassemblons-nous, réclamons la liberté de circulation et d’installation pour tous et toutes, exigeons la fermeture des centres fermés et l’abandon des projets de constructions de ces prisons qui ne disent pas leur nom. Exigeons l’arrêt des rapatriements et des violences d’État envers les personnes sans-papiers.

Rendez-vous le 25 octobre à 14h, place Buisset soyons innombrables à refuser les projets politiques de l’extrême droite.