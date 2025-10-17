stuut.info

Manifestation pas de prisons pour sans-papiers, ni à Jumet, ni ailleurs !

25 octobre - 14h00 - Place Buisset, Charleroi

Manifestation pas de prisons pour sans-papiers, ni à Jumet, ni ailleurs !

Extrême-droite / Antifascisme Racismes / Colonialismes Migrations / Frontières Prisons / Anticarcéral

MANIFESTATION REPORTÉE AU 25 OCTOBRE !
En mémoire de Semira Adamu et contre le centre fermé de Jumet et son monde, rendez-vous le 25 octobre à Charleroi.

Belgique | sur https://stuut.info | Collectif : Ni Jumet Ni Ailleurs | Collectif : Ni Jumet Ni Ailleurs

La manifestation contre les politiques migratoires belges et européennes, contre le projet de centre fermé à Jumet et en mémoire de Semira Adamu, initialement prévue le 20 septembre, est reportée au samedi 25 octobre ! 
Ce report de date a été imposé par la ville : la Ville de Charleroi refuse que nous manifestions le 20 septembre en mémoire de Semira Adamu et contre le projet de centre fermé à Jumet. La seule raison invoquée est la tenue d’un match de foot le même jour, mobilisant la police à tel point que les forces de l’ordre ne pourraient pas encadrer la manifestation. Nous nous dénonçons cette décision sans appel, sans qu’elle ne nous étonne réellement au vu de l’alliance croissante de la Ville de Charleroi avec l’extrême droite.
Nous sommes déterminé.es à faire entendre et croître l’opposition citoyenne aux politiques migratoires belges et européennes, violentes, racistes et inhumaines. Nous manifesterons donc ce samedi 25 octobre.
Cette marche commémorera la vie et la lutte de Semira Adamu, militante sans-papiers tuée par la police lors d’une expulsion forcée en 1998. Nous n’oublions pas, nous ne pardonnons pas et nous continuons son combat.
La mobilisation dénoncera particulièrement le projet de centre fermé à Jumet, prévu pour 2028. Ce centre serait le plus grand lieu d’enfermement administratif et de déportation de Belgique et s’inscrit dans un plan national initié par l’extrême-droite : celui de criminaliser, enfermer et déporter les personnes sans-papier. Charleroi soutient ce projet malgré l’opposition citoyenne locale. La ville carolo utilise une rhétorique sécuritaire et raciste pour justifier son soutien au centre fermé, criminalisant les exilé•es, main dans la main avec l’extrême droite.

En la mémoire de Semira, de Mawda, Tamazi et Baudoin, en solidarité avec toutes les personnes violentées, persécutées et tuées par les politiques migratoires déshumanisantes, rassemblons-nous, réclamons la liberté de circulation et d’installation pour tous et toutes, exigeons la fermeture des centres fermés et l’abandon des projets de constructions de ces prisons qui ne disent pas leur nom. Exigeons l’arrêt des rapatriements et des violences d’État envers les personnes sans-papiers.
Rendez-vous le 25 octobre à 14h, place Buisset soyons innombrables à refuser les projets politiques de l’extrême droite.

Agenda

Manifestation pas de prisons pour sans-papiers, ni à Jumet, ni ailleurs !

 samedi 25 octobre 2025  14h00 - 18h30 iCal
 samedi 25 octobre 2025
14h00 - 18h30 iCal
 Place Buisset, Charleroi,

 

Place Émile Buisset, Charleroi, Belgium

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

ARTICLES LIÉS

Contrôle social / Répression

Résistances face aux centres fermés - Journée en commémoration à Semira Adamu & contre le projet de construction de centre fermé à Jumet

De 1998 à 2025 : cela fait 27 ans déjà que Semira Adamu, alors détenue au centre fermé 127bis, a perdu la vie, assassinée par les gendarmes qui l’étouffaient lors de leur 6e tentative de l’expulser par avion. 27 ans plus tard, la lutte contre la machine à enfermer et à expulser continue, sous de multiples formes. Un mois avant la manifestation (organisée le 25 octobre en son honneur et contre le projet de centre fermé à Jumet)*, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à une journée en mémoire de Semira Adamu, qui aura lieu à l’occupation du collectif Zone Neutre ! 📆 Vendredi 19 septembre 2025 (12h-23h) 📍 Occupation du collectif Zone Neutre - 1 Square de l’Aviation, à Anderlecht (Bruxelles) ===== PROGRAMME ===== 12h : Ouverture & château gonflable 15h : Début du tournoi de foot (arrive à l’avance pour inscrire ton équipe !) 17h : Musique avec Oromo Sound System 🎶 18h30 : Enregistrement collectif du podcast Lance-Pierre** (avec Getting the Voice Out & Radio Panik) 20h : Repas Nous prévoyons notamment : 🎪 Un espace enfants 👕 Un atelier sérigraphie (ramène ton t-shirt !) 📃 Des tables de presse 🍻 Un bar (+ d’infos à venir sur le programme) Venez nombreux·ses ! ❤ Liberté de circulation et d’installation pour toustes ❤ Une organisation de Zone Neutre & de plusieurs collectifs contre les frontières ✊ *MANIFESTATION À CHARLEROI ✊ Le samedi 25 octobre à Charleroi, une manifestation est organisée pour protester contre les politiques migratoires belges et européennes, violentes, racistes et inhumaines. ❤ Cette marche commémorera la vie et la lutte de Semira Adamu, militante sans-papiers tuée par la police lors d’une expulsion forcée en 1998. Nous n’oublions pas, nous ne pardonnons pas, et nous continuons son combat.❤ Cette année encore, la mobilisation dénonce particulièrement le projet de centre fermé à Jumet, prévu pour 2028. S’il voit le jour, ce centre serait le plus grand lieu d’enfermement administratif et de déportation de Belgique. Il s’inscrit dans un plan national initié par l’extrême-droite : celui de criminaliser, enfermer et déporter les personnes que l’État prive de papiers. Charleroi soutient ce projet, malgré l’opposition citoyenne locale. La ville carolo utilise une rhétorique sécuritaire et raciste pour justifier son soutien, criminalisant les personnes exilées. En la mémoire de Semira, de Mawda, de Tamazi, de Baudouin et de tant d’autres encore. En solidarité avec toutes les personnes violentées, persécutées et tuées par les politiques migratoires déshumanisantes. Rassemblons-nous, réclamons la liberté de circulation et d’installation pour tous et toutes, exigeons la fermeture des centres fermés et l’abandon des projets de constructions de ces prisons qui ne disent pas leur nom. Exigeons l’arrêt des rapatriements et des violences d’État envers les personnes sans-papiers. 🥁📢Rendez-vous le 25 octobre à 14h, place Buisset (Charleroi). Soyons...
Belgique Belgique |

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Écologie

[Texte/Vidéo] Ma mère est plus écolo que vos COP !

Dans le cadre de l’université d’été du QG décolonial qui avait pour thème Penser le pouvoir et l’hégémonie avec Fanon et Gamsci, Nordine Saïdi participait à une plénière intitulée « Dérèglement climatique ou la vengeance des ancêtres : que peut l’écologie décoloniale ? ». À cette occasion, il livrait le texte qui suit afin de recadrer les débats entourant les luttes environnementales ou écologiques. Il contribue à identifier les divisions de classe et les divisions raciales afin de mieux les surmonter dans une perspective de lutte. Dans le cadre de l’université d’été du QG décolonial qui avait pour thème Penser le pouvoir et l’hégémonie avec Fanon et Gamsci, Nordine Saïdi participait à une plénière intitulée « Dérèglement climatique ou la vengeance des ancêtres : que peut l’écologie décoloniale ? ». À cette occasion, il livrait le texte qui suit afin de recadrer les débats entourant les luttes environnementales ou écologiques. Il contribue à identifier les divisions de classe et les divisions raciales afin de mieux les surmonter dans une perspective de lutte. – CMB Avant de parler d’écologie, de climat, d’énergie, de justice sociale ou de tout autre enjeu qui nous réunit ici aujourd’hui, je dois dire Gaza. Parce qu’il est impossible de parler du monde sans parler du massacre en cours. Impossible de parler de l’avenir sans nommer le sang versé. Impossible de parler de justice sans dénoncer l’injustice la plus obscène de notre époque. Impossible de parler d’écologie, de planète, sans parler de Palestine. Nous vivons une époque de génocide. C’est le terme exact utilisé par des experts de l’ONU, des juristes internationaux, des survivant·es des génocides précédents. C’est le mot qui s’impose quand des hôpitaux sont visés, des enfants brûlés vivants, des quartiers entiers rasés, une population affamée sciemment, privée d’eau, de soins, d’abris. Et dans ce silence complice des États européens, la Belgique n’est pas en reste. Notre pays continue de commercer, de coopérer, d’armer, d’accueillir des représentants d’un État colonial assassin. Nos partis politiques — même les plus « progressistes » — parlent du climat comme si Gaza n’existait pas, comme si on pouvait bâtir un avenir écologique tout en regardant ailleurs pendant qu’un peuple est écrasé sous les bombes. Chères sœurs, frères, camarades, ami·es, Merci pour votre présence aujourd’hui. Nous sommes réunis pour réfléchir à un sujet qui pourrait sembler technique ou abstrait : le dérèglement climatique. Et pourtant, il n’a rien d’abstrait. Il est concret, brutal, violent, et profondément politique. Il ne s’agit pas seulement de chiffres, de courbes ou de degrés Celsius. Il s’agit de vie ou de mort. De territoires ravagés. De peuples dépossédés. D’enfants noyés. De forêts brûlées. De rivières polluées par la cupidité des empires. Le climat, c’est une archive des violences coloniales. Et aujourd’hui, ce sont nos enfants, nos peuples, nos territoires, nos corps qui payent la (...)
Belgique Belgique |
Écologie

[Vidéos] 14 octobre, mobilisation sociale historique contre le gouvernement

La journée du octobre a été marquée par une mobilisation sociale majeure. Elle a commencé tôt avec des blocages d’axes routiers ainsi que de nombreux piquets de grèves dans de nombreux secteurs, hôpitaux, universités, écoles … À 10h une grande manifestation est partie de la Gare du Nord. Elle s’est illustrée, entre autre, par son importante mobilisation ainsi que par la colère sociale qui s’y est exprimée. La manifestation s’est prolongée dans divers lieux de la ville jusqu’en soirée, poursuvie par les forces de l’ordre. View this post on Instagram A post shared by Bruxelles Dévie - BXDV (@bruxelles.devie) La journée du 14 octobre a aussi été le lieu de nombreuses violences policières, sur lesquelles nous reviendrons prochainement. Le 25 novembre une nouvelle grève et journée de mobilisation est organisée contre l’Arizona. La CGSP a appelé à la grève. View this post on Instagram A post shared by Bruxelles Dévie - BXDV (@bruxelles.devie)
Bruxelles Bruxelles |
Extrême-droite / Antifascisme

ANALYSE : DUPLAN CANALAUPLAN GRANDES VILLES”, BRUXELLES ET SES HABITANT·ES SUBISSENT LA TERREUR D’ETAT

L’armée dans la rue, déportations massives et plus de caméras ? On vous explique le « plan Grandes Villes«  Samedi 6 septembre, dans le cadre de la “guerre” contre le trafic de drogue à Bruxelles, Bernard Quintin ministre fédéral de l’intérieur (MR), a annoncé à la presse son nouveau tour de vis sécuritaire : le “plan Grandes villes”, une réadaptation du “plan Canal”, un plan sécuritaire fédéral. Loin d’être un plan dédié aux problématiques sociales de la drogue, il s’agit d’un projet autoritaire et policier, d’occupation de Bruxelles. Il est teinté de logiques coloniales et racistes, exacerbant les dispositifs de surveillance de la population à Bruxelles. Armée dans la rue, système de surveillance de la ville, occupation policière et militaire de quartier, déportation de personnes étrangères, que cache le “plan Grandes Villes” ? Comprendre le “plan Canal” pour comprendre le “plan Grandes Villes” : Le “plan Canal” a été mis en place en 2015 dans le cadre de la lutte antiterroriste, à la suite des attentats de Paris qui avaient fait 130 morts et 413 blessés, auxquels plusieurs belges ont participé la même année. La Belgique avait alors été perçue et présentée à l’international, par les médias et les politiques, comme la « base arrière européenne du djihadisme » [1]. Ce contexte a été utilisé par les politiques pour imposer un ensemble de mesures hautement répressives et exceptionnelles. Les quartiers populaires et la communauté musulmane ont été les premiers touchés et continuent aujourd’hui de payer les frais. Le “plan Canal” lui-même succédait, le confidentiel “plan Mosquée” (initié par le 11 septembre aux Etats-Unis), et le « plan Radicalisme« , lancés respectivement en 2002 et 2005. Début 2016, Jan Jambon (N-VA), alors, le ministre de l’Intérieur, annonce la mise en place du “plan Canal”. “On va nettoyer Molenbeek“ avait-il déclaré. Deux communes sont d’abord visées : Molenbeek et Vilvorde en périphérie de Bruxelles. Ces deux communes longent le canal de Bruxelles. Le “plan Canal” a ensuite été élargi à 6 autres communes de la capitale. Dans le cadre de ce « plan », les communes ont reçu des renforts d’effectifs policiers. Elles bénéficient également de « Task-force locales » (TFL), créées dans le cadre du « plan R« , les cellules radicalismes, implantées dans chaque commune. Elles constituent la colonne vertébrale de la surveillance et de l’échange de l’information de l’appareil antiterroriste belge. La récolte d’informations, va du fédéral, au régional, au local, des renseignements policiers et de la Sûreté, jusqu’aux services sociaux, comme l’aide à la jeunesse … A la tête du dispositif antiterroriste, c’est la Task-Force Nationale (TFN), elle chapeaute la politique antiterroriste belge et est présidée par l’OCAM.  Dès la mise en place du « plan Canal« , des contrôles en rue et administratifs sont démultipliés et donnent des allures de quartiers occupés par les forces répressives de l’Etat. Le “plan...
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Extrême-droite / Antifascisme
PLUS D'ARTICLES - Racismes / Colonialismes
PLUS D'ARTICLES - Migrations / Frontières
PLUS D'ARTICLES - Prisons / Anticarcéral

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info