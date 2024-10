Meeting de lancement de l’Organisation Communiste Révolutionnaire

Vous vous en êtes rendu compte : les forets brûlent, les déserts s’étendent, la météo s’affole, la pluie torrentielle provoque inondations et le soleil assèche les récoltes. Le climat se dérègle plus vite que ne le pronostiquent les scientifiques du GIEC.

Vous vous en êtes rendu compte : plus de 30 guerres et guerres civiles déciment en ce moment le monde. Les marchands de canons sont à la fête grâce au flot de nouvelles dépenses militaires des gouvernements.

Vous vous en êtes rendu compte : les milliardaires n’ont jamais été aussi riches. Les inégalités sociales et économiques se creusent à une vitesse hallucinante.

Vous vous en êtes rendu compte : l’extrême droite et les conservateurs les plus rances alimentent le racisme et le sexisme. Certains, comme en Grande Bretagne sont même sortis de leurs cavernes pour terroriser des quartiers entiers.

Mais vous avez aussi vu, les formidable manifestations antiracistes, beaucoup plus grandes et massives en Grande Bretagne qui ont chassés les fascistes des quartiers.

Des insurrections, voir même des véritables révolutions secouent et ont secoué des pays comme le Sri Lanka, le Kenya et le Bangladesh. Les masses pauvres, étudiantes et ouvrières, essayent de prendre leur sort en main et renversent des régimes autocratiques et capitalistes. Croyez-nous, ce n’est qu’un début.

Depuis quelques années, les protestations politiques, sociales, antigouvernementales, ne font qu’augmenter dans le monde.

Ce n’est pas un hasard si parmi les nouvelles générations, les nombreuses études le prouvent, l’idée du communisme gagne en popularité. C’est dans ce contexte de révolution et de contre-révolution dans le monde que nous avons lancé l’Internationale Communiste Révolutionnaire au mois de juin. En Belgique, nous lançons l’Organisation Communiste Révolutionnaire le 9 novembre. Il ne s’agit pas seulement d’un changement de nom. Il s’agit d’une rénovation de nos forces avec une bannière plus audacieuse et ouvertement communiste.

Nous nous rendons compte d’une nouvelle radicalisation, surtout et avant tout parmi les jeunes, lycéens, étudiants et travailleurs. Cela a commencé en Belgique il y a quelques années avec la déferlante spontanée de grèves lycéennes pour le climat durant de nombreux mois. La pandémie a interrompu et étouffée ce processus, mais en même temps lui a donné, de façon souterraine un nouvel élan. La brutalité policière qui a causé la mort de plusieurs jeunes durant le confinement a soufflé sur les braises d’une colère sourde dans les quartiers populaires.

C’est aussi à cette époque qu’on a vu renaître mondialement le mouvement Black Lives Matter. Dans notre pays cela a ravivé la critique du colonialisme. Pas seulement le colonialisme du passé mais aussi celui d’aujourd’hui qui reste très vivace sous la forme du racisme, de la révisionnisme historique et de l’impérialisme.

Une nouvelle notion sociale et politique, celle des ‘travailleurs essentiels’ est aussi née durant le confinement. Ces travailleurs sont restés en première ligne pour assurer l’approvisionnement en nourriture, transport, soins etc. pendant que les actionnaires et les patrons continuaient en toute sécurité à accumuler des riches. C’est en partie parmi ces travailleurs qu’ont démarré de nombreuses actions et grèves à la fin des différents confinements. Ils et surtout elles (car il s’agit souvent de femmes) se sont rendu compte, que sous la capitalisme, au plus que vous êtes ‘essentiels’ au moins vous êtes considérés et payés. L’inflation rognait aussi à grande vitesse nos revenus. Cela a donné la rage dans les entreprises. Stromae dans sa chanson, ‘Santé’ leur fait honneur. Mais il ne suffit pas comme le chante Stromae, de “lever le verre à ceux qui n’ont en pas”. Nous on lève le poing ! C’est aussi pour tous ces travailleurs invisibles, pardon invisibilisés par le capitalisme, que nous lançons l’Organisation Communiste Révolutionnaire.

C’est aussi le formidable renouveau des luttes contre le sexisme et l’oppression de genre. Les journées de lutte et de grève du 8 mars sont de plus massives.

Mais c’est la multiplication des guerres les dernières années qui choque le plus les jeunes et les fait réfléchir comme ils ont rarement fait. La guerre inter-impérialiste entre l’Otan et la Russie sur le territoire ukrainien a nouveau fait descendre des milliers de personnes dans nos rues.

Le génocide perpétré par Israël contre les Palestiniens à Gaza agit comme un catalyseur de la radicalisation. Ce processus fait partie de la lutte des classes mondiale. Dans un monde touché par l’inflation, l’augmentation du coût de la vie, la catastrophe climatique et la grandissante méfiance envers tous les partis, le génocide contre les Gazaouis a réveillé l’ire des masses. Instinctivement, des millions de travailleurs et de jeunes sympathisent avec le peuple palestiniens. Les impérialistes occidentaux se discréditent en participant activement à ce massacre. Partout les pays sont divisés entre ceux qui soutiennent les Palestiniens et ceux qui soutiennent Israël.

Pour vraiment changer la société de fond en comble, toute cette radicalisation, toute cette énergie créatrice est vitale. Mais pour que tout ces efforts de changement aboutissent il manque un ingrédient essentiel : une organisation révolutionnaire. Voici comment Trotsky décrit le rôle d’une telle organisation : « Sans organisation dirigeante, l’énergie des masses se volatiliserait comme de la vapeur non enfermée dans un cylindre à piston. Cependant le mouvement ne vient ni du cylindre ni du piston, mais de la vapeur. » C’est cette organisation que nous voulons construire maintenant et sans attendre. Nous disons ; un communiste non organisé est une contradiction dans les termes. N’attendez plus longtemps. Organisez-vous avec nous. L’Organisation Communiste Révolutionnaire est ton organisation.

Rendez-vous le 9 novembre à Bruxelles, rue de la Victoire 26 à Saint-Gilles.