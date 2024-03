[Mobilisation] Luttes Paysannes · Protégeons les terres agricoles de l’agrivoltaïsme

Le mercredi 17 avril, on se mobilise à 11h Aiseau-Presles pour protéger nos terres nourricières et dénoncer un projet mortifère porté par la société Ether Energy : l’installation de 22.000 panneaux photovoltaïques sur 30 hectares de bonnes terres agricoles.

Ne tombons pas dans le panneaux ! N’opposons pas énergies renouvelables et agriculture, il y a bien assez d’espace bétonnés sur lesquels installer de telles infrastructures !

AU PROGRAMME : rassemblement et cortège, actions symboliques, buffet paysan (prévoir du cash), concerts, ateliers pour la défense des terres et sur l’agrivoltaïsme,...

INFOS PRATIQUES : Rejoins-nous à 11h à la Place Communale de Presles (en face du Centre culturel d’Aiseau-Presles) pour le départ de la manifestation ou à 13h pour les animations de l’après-midi.

Navette depuis la gare de Charleroi Central à 10h20 et 13h20. Retour à 16h et 17h. Pour réserver et pour voir les horaires de train : https://forms.gle/8Jp51CcjpHoTzmNQA

Covoiturage : https://togetzer.com/index.php?view=organiser&slug=us9ztx

En matière de spéculation foncière et d’utilisation des zones agricoles, la Wallonie ressemble aujourd’hui à un véritable far west où règne la loi du plus fort.

D’un côté, on utilise des terres sans y produire un radis : chevaux de loisir, monocultures de sapins de Noël, production énergétique, etc.

Et de l’autre, on laisse la porte ouverte à ce que n’importe qui achète des terres : supermarchés, transformateurs, sociétés de gestions chargées de maximiser les revenus des propriétaires terriens, etc.

Tout ce petit monde contribue très largement à la flambée des prix. Dans le cadre d’un marché non régulé, c’est simplement le plus offrant qui l’emporte. Le far west, on vous dit.

Tout ça n’est pas sans impact sur le Sud Global. Chaque hectare de terre cultivable qui disparaît en Wallonie augmente la pression que nous exerçons déjà dans les pays du Sud : accaparement de terres, violation des droits humains, hausse des prix, destruction des écosystèmes, etc. Réduire le nombre de terres nourricières ici pour accaparer ailleurs dans le but de répondre à la demande agricole européenne... Cherchez l’erreur.

PRÉSERVONS NOS TERRES NOURRICIÈRES POUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

Ce genre de projets nuisibles pullulent dans nos pays voisins, ils mettent une pression à la hausse sur les prix des terres en les louant à prix d’or, diminuent leur disponibilité pour les agriculteur·ice·s, détruisent nos paysages et diminuent la production nourricière si nécessaire à notre souveraineté alimentaire. Rien de très durable là-dedans.

LE 17 AVRIL, ON PASSE À L’ACTION À AISEAU-PRESLES (ET AILLEURS !)

À l’approche des élections, mobilisons-nous en masse, obligeons nos décideurs à changer les règles du jeu sur le marché foncier pour permettre aux paysan·ne·s d’accéder à la terre et d’assurer notre souveraineté alimentaire. Mettons un coup d’arrêt à ce projet néfaste et à tous les autres !