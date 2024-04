Mobilisation : lutte contre la précarité alimentaire

Le Collectif du Gratin de la Colère organise une mobilisation pour mettre en lumière les défaillances de notre système alimentaire, aujourd’hui malade et relégué aux soins palliatifs.

📅 Venez faire du bruit le 11 avril prochain de 16h à 18h, Place Sainte Croix à Ixelles.

✊ Nous exigeons la mise en place d’un accès digne et autonome à une alimentation suffisante et de qualité pour tous·tes. Accéder à une alimentation de qualité est un droit humain fondamental qui nécessite une transformation cohérente et transversale du système alimentaire pour qu’il soit respectueux de l’environnement, de la santé et des travailleurs·euses.

💉 Marre des piqûres de rappel ! Nous ne tolérons plus que notre système alimentaire soit cantonné aux soins palliatifs !

Préparez-vous à faire du bruit et à gueuler contre la précarité alimentaire !