Nouveau CA de la RTBF : vers une main mise de l’extrême droite sur la presse publique ?

Après plusieurs semaines de négociation, le MR et Les Engagés se sont accordés sur la nomination de Joëlle Milquet (Engagés et ancienne présidente du CDH) à la tête du conseil de l’administration de la RTBF. La RTBF est une entreprise publique responsable du service public de la radio et la télévision pour la Communauté française de Belgique (Wallonie et Bruxelles). Cette redistribution au sein du conseil d’administration de la RTBF a lieu à la suite des élections régionales. Ce renouvellement du Conseil d’Administration de la RTBF pose un grand nombre de questions concernant l’avenir de la presse publique, notamment en voyant les positionnements politiques des membres du MR qui y sont dorénavant présent·es.

Joëlle Milquet

Proportionnellement aux résultats des élections, le MR, Les Engagés et le PS sont majoritaires dans le Conseil d’Administration de la RTBF avec respectivement 5, 3 et 3 membres qui leurs sont attribués. Coté écolo et PTB, les partis bénéficient d’un·e représentant·es chacun.

Nadia Geerts, MR, 18 juin 2021. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK.

Parmi les membres du MR présent·es dans le nouveau CA de la RTBF notons la nomination de Nadia Geerts qui deviendra la vice-présidente du CA. Nadia Geerts, fervente défenseuse de la « laïcité » aux relents d’islamophobie, est connue pour avoir signé de nombreux articles et ouvrages aux propos conservateurs dont « une tyrannie victimaire » qui critique ce qu’elle nomme le « wokisme ».

Elle écrit par exemple fréquemment pour le magazine « Marianne » sur des sujets tels que les dérives des idées progressistes vis-à-vis de la guerre en Palestine, de la transidentité, du féminisme ou encore sur le port du voile. En bref, Nadia Geerts défend une ligne islamophobe anti-progressiste.

En réaction à un tweet sur le fait que des distinctions religieuses puissent être portées dans l’espace public et doivent rester un choix uniquement personnel, Nadia Geerts répondait « et si mon choix personnel, c’est d’être à poil dès que le temps le permet ? Ou d’arborer un brassard n4zi ? ». Cette réponse illustre bien la teneur réactionnaire de ses discours au sujet de la laïcité.

Pour ne citer qu’eux, les autres membres du MR à avoir rejoint le CA de la RTBF sont tout autant problématiques. Alex Miller par exemple, est un homme d’affaires belge associé à la plus grande banque d’affaires privée en Belgique. Il est aussi directeur du Centre Jean Gol qui est le centre d’étude du MR et qui organise fréquemment des conférences réactionnaires. De plus, il est le chef de cabinet de Georges-Louis Bouchez.

Le directeur scientifique de ce centre est Corentin de Salle qui a lui aussi été nommé au CA de la RTBF et qui vante entre autres les politiques d’écologie libérales et les objectifs technosolutionnistes dans le cadre de la crise climatique. Il citait par exemple au sujet de l’écologie : « L’écologie de marché promeut non pas la « durabilité » mais s’appuie sur la croissance. Bénéfique à l’humanité, la croissance l’est aussi à l‘environnement ». Celui-ci défend également le concept d’un cordon sanitaire qui devrait, selon lui, s’appliquer aussi aux idées d’extrême gauche.

Corentin de Salle

Finalement, le fait de ne s’attarder uniquement sur les membres du MR présent·es dans ce nouveau CA nous permet de montrer à quel point le principal parti de droite francophone entend à prendre contrôle de la presse publique. En plaçant des personnalités aussi réactionnaires et influentes économiquement, le MR assure la mise en avant de ses idéaux au-devant de la scène politique belge. Un tel revirement au sein du CA de la RTBF permet d’infuser des propos réactionnaires au détriment d’une presse dites « progressiste » et ce dans la manière où l’information est à la fois traitée et sélectionnée.

Le fait de prendre la tête de la presse est une stratégie bien connue des partis politiques et personnalités aux intérêts réactionnaires. En France par exemple, le milliardaire Bolloré aux lignes politiques fascisantes, contrôle une importante partie de la presse et a donc une main mise sur l’information. Cela lui permet à la fois de protéger ses propres intérêts politiques et économiques, mais aussi ceux de ses alliés.

