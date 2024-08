Nouvel abus de pouvoir de la Police des Frontières contre les étudiants étrangers en ordre de visa !

C’est la rentrée académique pour les élèves et bientôt pour les étudiants. Et une fois de plus, la Police des Frontières/Etrangers(PF/E) reprend ses abus de pouvoir envers les étudiants Noirs possédant des visas étudiants en bonne et due forme.

Leur dernière victime en date, un jeune étudiant camerounais, Djibril Jordy Y., inscrit en informatique à la Haute Ecole Louvain-en-Hainaut. Arrivé du Cameroun ce vendredi 23 août en possession d’un visa étudiant délivré par l’Ambassade de Belgique au Cameroun, Djibril Jordy est aujourd’hui séquestré dans un centre fermé alors que tous ses documents ont été confirmés depuis son arrivée, par les autorités compétentes. La Haute Ecole a confirmé son inscription, l’Ambassade de Belgique au Cameroun a confirmé l’octroi du visa, la prise en charge pour justifier des ressources est conforme aux requis en la matière.

Bien sûr, comme ce fut le cas pour le jeune Junior Masudi en 2021, la Police des Frontières/Etrangers invoque des motifs pour le moins fallacieux pour justifier ce nouvel abus de pouvoir. Entre autres, il lui est reproché de n’avoir pas su « envoyer un mail » (ce qui est faux bien sûr) ce qui selon la PF/E est une preuve qu’il ne peut pas étudier l’informatique. Il lui est reproché de disposer des documents d’inscription ou de prise en charge en format électronique, ce qui pourtant est la forme par laquelle il a reçu ces documents des autorités émettrices. Bref, le Collectif DENIF constate une fois de plus que le cas du jeune Djibril Jordy, comme Junior Masudi, Yves Yao ou d’autres avant lui, procède d’un arbitraire intolérable dans un Etat de droit, qui plus est de la part d’une autorité publique censée donner l’exemple.

Le Collectif DENIF exige donc la libération immédiate du jeune Djibril Jordy !

Le Collectif DENIF appelle toutes les organisations et personnalités respectueuses du droit et des valeurs démocratiques et humanistes, à se mobiliser pour faire barrage à ce nouvel abus de pouvoir qui risque de détruire à jamais l’avenir d’un jeune homme qui ne demande qu’à acquérir des connaissances pour ensuite les mettre au service de l’humanité, partout où le destin le mènera.

Le Collectif DENIF réitère ses engagements à se battre contre l’internement illégal et abusif aux frontières de toute personne légalement arrivée dans le pays, et en particulier des étudiant.e.s.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2024

Pour le Collectif DENIF,

Le Directoire Central

Contacts presse : Yves LODONOU : +32 492 11 91 31