BXL Dévie : ON SORT UN LIVRE !

Ce livre regroupe nos articles publiés sur le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien à Bruxelles, du 7 octobre 2023 au 01 juillet 2024. Il y est question de manifestations, d’actions, de contradictions internes au mouvement, de répression policière et d’occupations, mais aussi de politique gouvernementale belge et de résistance en Palestine.

Pourquoi acheter le livre ?

L’année 2023-2024 a été particulièrement chargée d’un point de vue politique. Tandis que nous assistions à un génocide documenté en direct sur les réseaux sociaux, le mouvement de solidarité avec la Palestine a gagné en importance dans le monde entier. À Bruxelles, il a conduit à de nombreuses actions, manifestations et occupations.

Ce livre, nous le publions pour lutter contre l’oubli dont les combats populaires sont souvent victimes. Nous le publions pour pouvoir nous rappeler de la succession des événements à Bruxelles entre le 7 octobre 2023 et le 30 juin 2024. Toute personne souhaitant se souvenir du mouvement et analyser ses avancées politiques, pourra trouver des ressources dans notre livre.

Bruxelles Dévie est un média indépendant et collaboratif actif à Bruxelles. Nous effectuons un travail d’information sur les actualités politiques et gouvernementales en Belgique, en ciblant particulièrement les mouvements sociaux et les violences policières. Nous visibilisons les collectifs, groupes et personnalités actif·ves dans différentes luttes sociales.

L’achat de ce livre permet de soutenir le travail bénévole et non-subsidié que nous fournissons depuis plusieurs années. Dans cette optique, nous avons décidé de faire plusieurs paliers de prix pour permettre à chacun·e de soutenir à son échelle. Les paliers sont des minimums, il est toujours possible de verser plus que le montant indiqué.

Que comporte le livre ?

Le livre fait plus de 130 pages. Il comporte 30 de nos articles déjà publiés.

Nous y avons ajouter du contenu exclusif : des photos, ainsi que plusieurs éditos et chapeaux de contextualisation et d’analyse.

L’objectif était de fabriquer un bel objet, que chacun·e puisse se souvenir de ce mouvement, qui a marqué de nombreuses personnes dans leur chaire et leur esprit.

