PALESTINE : Blocage contre une entreprise appartenant à Elbit System, entreprise d’armement israélienne

Ce lundi matin, vers 6h30 plusieurs dizaines de militant•es ont engagé un blocage contre un site de OIP Sensor System à Audenarde, une entreprise de technologie militaire appartenant à Elbit System le principal fournisseur de l’armée israélienne.

Les entrées du site ont été bloquées à l’aide arm lock. Sur des banderoles on peut lire « Sluit OIP », « Stop génocide », « EU act now stop illégal occupation ». La police vient d’arriver sur place. Des négociations sont en cours.

À la suite d’une opération de plus d’une heure et demie la police fédérale a embarqué entre 20 à 30 militant•es vers 13h30 et ont débloqué les entrées du site. À 16h50 nous avons l’information que toutes les personnes arrêtées ont maintenant été libérées !

Les militant·es expliquent dans leur communiqué :

« Ce 11 décembre 2023, à 07h00, 60 personnes se sont enchainées aux grilles de OIP Sensor Systems, propriété de l’entreprise israélienne d’armement Elbit Systems, pour bloquer son accès et empêcher toute production. Ce blocage dénonce autant les massacres des palestinien•nes en cours, que la politique générale d’Israël et la complicité de la Belgique dans la production des armes.

Elbit Systems est la plus grande entreprise privée d’armemement en Israël. Elle fournit entre autres 85% des drones et la plupart de l’équipement militaire terrestre utilisés par l’armée israélienne. Leur technologie de surveillance sert le mur d’apartheid construit en Cisjordanie, illégal au regard de la Cour Internationale de Justice. Par le matériel militaire qu’elle produit et par son soutien financier à l’Etat colonial israélien, elle a une responsabilité dans les massacres en cours à Gaza. Pour rappel, plus de 17.000 personnes palestiniennes ont été tuées ces dernières semaines, 45.000 personnes blessées et 1,9 millions de personnes déplacées. Le fait qu’Elbit Systems opère sur le sol belge augmente la responsabilité de la Belgique dans l’horreur et les crimes de guerre en Palestine.

Non seulement la Belgique tolère et facilite les activités d’Elbit Systems sur son territoire, mais elle permet également à de grandes institutions belges, comme Solvay, l’ULB, L’UNamur ou la KULeuven de participer à l’armement d’Israël. Rappelons également qu’en 2020 et en 2021, la Région Wallone a octroyé neuf licenses d’exportation pour un total de 21 millions d’euros d’armement dont 20 millions d’explosif vers Israël. Au cours de l’année 2022, 830 millions d’euros d’armes ont été exportés à 66 pays et parmi eux, Israël.

Depuis le 7 octobre, des syndicats de travailleur•euses d’aéroports et des associations ont également dénoncé les transferts d’armements vers Israël via le port d’Anvers et l’aéroport de Liège. Si ces transports d’armes à destination d’Israël ne sont a priori pas soumis aux licences de transit régionales, l’Etat fédéral belge a le pouvoir et et le devoir d’en bloquer le passage. En ne bloquant pas ces transferts, la Belgique se met en porte-à-faux avec le Droit International Humanitaire et confirme son soutien général des politiques illégales d’Israël. La Belgique est dès lors responsable des exactions commises par Israël.

Après tout, la Belgique ne peut pas appeler de manière crédible à un cessez-le-feu si elle soutient simultanément l’industrie militaire israélienne. Nous exigeons des actions pour un cessez-le-feu immédiat.

Cette action fait partie d’un mouvement de résistance qui continue à grandir. Nous bloquons aujourd’hui OIP Sensor Systems pour lui porter un coût financier et exiger les mesures urgentes suivantes.

Nous exigeons :

La fermeture d’Elbit Systems et de toute autre entreprise d’armement israélien.

Que l’Etat fédéral belge prenne les mesures nécessaires à cette fin et qu’il bloque les transits et exportations d’armes à destination d’Israël.

Que la région flamande retire les permis d’implantation et d’exploitation d’entreprise à la société Elbit et à toute autre société impliquée dans l’armement israélien, et qu’elle interdise toute license d’export et de transit d’armes vers israël.

Que la région wallone opère un retrait identique concernant la filiale d’Elbit située à Tournai et pour toute autre société impliquée dans l’armement israélien, ainsi que concernant toute license d’export et de transit d’armes vers israël.

L’arrêt des partenariats à caractère militaire liant les institutions belges, telles que l’Université de Namur dans le projet SPARTA (Thales Group), Solvay dans sa participation aux constructions de drones israéliens, l’ ULB (Thales Group) et la KULeuven ( IAI , Elbit Systems), avec Israël.

Nous appelons la population à continuer à faire pression jusqu’à la fermeture d’Elbit Systems.

De manière plus générale, si les Etats veulent éviter les bains de sang, comme ils le laissent entendre, ils doivent stopper tout accord avec l’Etat israélien afin de mettre fin à la colonisation, à l’occupation, à l’apartheid en Palestine et afin de soutenir le droit au retour des palestiniens et de réclamer la libération des prisonnier‧es palestinien‧nes. La seule solution pour le processus de paix est d’abord une Palestine libre.

La responsabilité de la Belgique s’étend également à son implication générale dans le commerce d’armement.

A partir du moment où la Belgique héberge l’armement israélien et soutient un état colonial, la guerre commence ici. Luttons contre les industries qui commercent avec la mort ! »