[Palestine] Révélations sur les pertes israéliennes

Un capitaine et trois sous-officiers israéliens ont été tués aujourd’hui par les défenseurs de Gaza, tandis que l’armée israélienne tuait 90 nouveaux civils dont 20 enfants. Selon le ministère israélien de la Défense, depuis le 7 octobre 2023, 366 soldats ont été tués dans les combats à Gaza. Il faut ajouter à ce nombre ceux qui ont été tués aux Liban et dans les autres parties de la Palestine. Pour la première fois le nombre total des militaires blessé a été révélé : environ 12 000 soldats israéliens ont été blessés.

Le nombre de patients dans les services de rééducation a augmenté d’environ 20% pour atteindre. Selon le département de rééducation, 500 thérapeutes ont été recrutés et que dix centres de rééducation ainsi que trois structures d’hébergement ont été ouverts à travers le pays.