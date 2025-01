Permanence squat : À l’assaut du vide

16 janvier - 18h00 - Le Steki

BlablaClasses n°4 Luttes pour le droit au logement : Vivre à Bruxelles en 2035 : Labo-Fiction Logement

Et si on imaginait un futur où le logement accessible pour tou·te·s devient une réalité ? Où habiter ne dépend plus de la richesse individuelle mais de formes collectives et solidaires ? Plongez dans le Labo-Fiction Logement, un atelier qui mêle conte, jeu de rôle et discussions collectives ! Par la parole, venez...