Permanence violences policières

Deuxième décès de l’année 2023 au centre fermé de Merksplas

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 27 décembre 2023 Getting the Voice Out et CRACPE (Collectif de Résistance Aux Centres Pour Étrangers)- Ce 25 décembre 2023 vers 18h, des détenus nous signalent l’arrivée d’ambulances avec pompiers et de la police au centre fermé de Merksplas, du côté du bloc 5 où sont situés les cachots...