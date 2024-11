[Philippines] Deux maoïstes tués par l’armée

Extrême-droite / Antifascisme

Palestine : Une association belge porte plainte contre 1000 soldat⸱es israélien⸱nes y compris des Belges

Prenant appui sur plus de 8000 documents, la Fondation Hind Rajab a porté plainte auprès de la Cour Pénale Internationale (CPI) contre plus de 1000 soldat⸱es de l’armée israélienne pour « crimes de guerre », « crimes contre l’humanité » et « génocide » à Gaza, en Palestine. Cette plainte est sans précédent et...