[Point d’information] Soutien au Rojava

Dimanche 15/12 à 16H le Secours Rouge et Classe contre classe vous invitent à un point d’information sur la situation au Rojava, en Syrie et dans la région. Nous reparlerons également de la campagne Celox et les bénéfices de la journée iront dans la caisse de celle-ci. Pour rappel, cette campagne permet de financer des pansement hémostatiques « Celox » qui réduisent largement le taux de mortalité des combattantes et combattants des Forces Démocratiques Syriennes ainsi que des civils.

Ce dimanche 15 décembre 2024 à 16h

Local Sacco-Vanzetti, chaussée de Forest à 1060 Saint-Gilles (Bruxelles)