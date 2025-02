FR (IT en bas)

🔴 Prisons et emprisonnement : débats féministes pour construire des alternatives🔴

Première rencontre : La situation des prisons en Italie et en Belgique

📅 Jeudi 27 février 2025

🕡 18h30

📍 Rue de Mérode 198, Bruxelles

🗣️ Événement en italien et en français

Le CASI-UO et Incendiarie vous invitent à la première rencontre d’un cycle de discussions pour réfléchir sur le système carcéral et ses implications politiques et sociales. Nous commencerons par une analyse de la situation en Belgique et en Italie, entre surpopulation, violence institutionnelle et répression, afin d’imaginer ensemble des alternatives au modèle punitif.

📢 Rejoignez la discussion !

IT

🔴 Carceri e imprigionamento : dibattiti femministi per costruire alternative 🔴

Primo incontro : La situazione delle carceri in Italia e in Belgio

📅 Giovedì 27 febbraio 2025

🕡 Ore 18:30

📍 Rue de Mérode 198, Bruxelles

🗣️ Evento in italiano e francese

Il CASI-UO e Incendiarie vi invitano al primo appuntamento di un ciclo di incontri per riflettere sul sistema carcerario e sulle sue implicazioni politiche e sociali. Partiremo con un’analisi della situazione in Belgio e Italia, tra sovraffollamento, violenza istituzionale e repressione, per immaginare insieme alternative al modello punitivo.

📢 Unisciti alla discussione !