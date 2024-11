Projection du film « Le Passage du Feu »

Il y a 5 ans, un des plus vieux bâtiments industriels de Charleroi – les Forges de la Providence – est sauvé de la démolition, racheté par deux citoyens : Thierry Camu et Mika Hell. Avec un cercle d’amis et d’artistes, ils en font un lieu de création alternative qui devient un symbole de renaissance et de réhabilitation d’image pour toute une région.

Bande-annonce : https://youtu.be/Y6sWyxqdoI4?si=9vZyFhHJRQoFqfQZ