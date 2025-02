[Projo/Discussion] « Ici c’est notre maison ! »

« Dast ist unser Haus ! » - "Ici, c’est notre maison" est un film-documentaire (allemand sous-titré français) sur le Mietshäuser Syndikat : un réseau allemand de propriétés collectives comptant près de 200 espaces d’habitation et 5000 habitant.e.s. Le film présente le fonctionnement de ce réseau d’habitations reposant sur un alliage subtile d’autogestion, de caisses mutuelles de solidarité entre espaces collectifs, de montages juridiques permettant de neutraliser certains principes constitutifs de la propriété privée, le tout au plus faible coût possible pour les habitant.e.s.

Donnant la parole aux acteur·ices du Syndikat, le film explique au gré d’un voyage aux quatre coins de l’Allemagne les ressorts de cette forme alternative à la propriété privée et la vie collective qu’elle rend ainsi possible. Existant depuis près de 30 ans déjà, le modèle du Mietshäuser Syndikat s’est depuis propagé dans toute l’Europe : Autriche, Espagne, France, Tchéquie, Angleterre ou encore aux Pays-Bas. Partout donc, sauf ... en Belgique. Mais plus pour longtemps ! Plusieurs groupes sont sur le pied de guerre pour transposer ce modèle en Belgique, notamment à Bruxelles !

La projection sera suivie d’une discussion autour du film et des initiatives collectives autour de ce modèle alternatif de propriété collective.

Cette soirée sera également l’occasion de discuter de l’avenir du DK et de l’éventualité du rachat du lieu. Des discussions s’engagent en effet à ce propos, notamment sur la forme de propriété collective qui conviendra le mieux à l’esprit du lieu...

Programme :

18h30 – Accueil

19h00 – Début de la projection

20h15 – Discussion sur le Mietshäuser SyndiKat, la possibilité de transposer ce modèle en Belgique et l’avenir du DK

Bienvenues !!!

Contact du collectif bruxellois qui travaille sur Mietshäuser Syndikat :

Si vous ne pouvez pas être là, mais êtes intéressé·es par la démarche autour du Mietshäuser Syndikat, vous pouvez écrire à l’adresse

mhs-bxl@bruxxel.org