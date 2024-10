🔶 Qu’est ce que tu r’gardes ? décoder les regards dominants au cinéma - atelier 1 : déconstruction du regard blanc 🔶

L’équipe Ra‧ciné vous propose de remettre en question votre regard sur l’audiovisuel grâce à une activité sur le concept du white gaze ou regard blanc. On se retrouve le samedi 19 octobre après-midi pour un atelier où l’on apprendra à décoder notre regard. Le jeudi 24 octobre, on projette le film Mambar Pierrette de Rosine Mbakam qui prend le contre-pied en proposant un regard décolonial. Il n’est pas nécessaire d’avoir participé à l’atelier pour profiter de la projection.

Ra‧ciné, un projet qui visibilise les problèmes de représentations raciales dans le cinéma à travers des témoignages, des parodies vidéos et des textes qui défendent un cinéma plus représentatif. Retrouvez leur travail sur leur Instagram @ra.cine_bxl.

📣Et toi, qu’est-ce que tu r’gardes ?

Le Poisson sans bicyclette lance des ateliers et projections pour apprendre collectivement à décoder les regards dominants dans le cinéma. Le but est de mettre des lunettes critiques pour comprendre comment les biais racistes, sexistes, bourgeois, cis-hétéro s’expriment dans le cinéma, particulièrement celui qui est encensé par la critique et primé dans les concours. Lors de chaque atelier, un type de regard dominant (un “gaze”) sera abordé par un·e intervenant·e externe pour mieux comprendre de quelle manière ces “gaze” nous sont imposés dans la majeure partie des films que nous regardons. Une semaine après l’atelier, nous proposerons la projection d’un film à contre-courant de la perspective dominante analysée.

Regard blanc : atelier le 19/10 et projection le 24/10

Regard bourgeois : atelier le 07/12 et projection le 11/12

Regard cis hétéro : atelier le 08/02 et projection le 12/02

Regard masculin : atelier le 19/04 et projection le 23/04

L’objectif n’est pas de tracer une ligne entre la “bonne” culture et la “mauvaise”. Il ne s’agit pas non plus de culpabiliser pour nos goûts cinématographiques, mais plutôt d’apprendre à regarder les films autrement, et identifier les éléments constitutifs de la culture dominante.

Si le temps imparti nous le permet, d’autres biais et intersections pourront être discutés pendant les ateliers en fonction des films projetés ou des connaissances des intervenant·es et participant·es..

Après ça, tu ne verras plus les films du même œil !

Informations pratiques pour l’atelier :

📅 Samedi 19 octobre 2024 de 14 h à 17 h (temps d’accueil de 14 h à 14 h 30, début de l’activité à 14 h 30)

📍 Le Récif, local du Poisson sans bicyclette (avenue du Pont-Neuf 4 1000 Bruxelles)

🚌 Transports en commun : à 260 m de l’arrêt Yser (métros 2 et 6, bus 45, tram 51), à 500 m de l’arrêt Rogier (métro 2 et 6, pré-métro 3 et 4, tram 25 et 55, bus 58, 61, et 88), à 500 m de l’arrêt Sainte-Catherine (métro 1 et 5). Pas de parking pour les voitures. Parking vélo dans la cour arrière.

💸 Événement gratuit, inscription recommandée car la capacité est limitée (🔗 https://framaforms.org/quest-ce-que-tu-rgardes-atelier-projection-le-white-).

🥪 Boissons et snacks en vente au bar (paiement Payconiq ou cash, prix accessibles). N’hésite pas à ramener ton pique-nique, il y a un micro-ondes pour réchauffer si besoin.

♿ Événement gratuit / Accès PMR / Toilettes PMR / Bar PMR / Parking vélo / Pas de Parking / Chaises larges sans accoudoirs / Luminaires dimmables / Casques anti-bruit disponibles / Boucle auditive sur demande / Pas de possibilité de s’isoler dans un endroit calme.

💬 N’hésite pas à nous contacter pour tout besoin spécifique

Informations pratiques pour la projection du film Mambar Pierrette de Rosine Mbakam :

📅 Jeudi 24 octobre 2024 à partir de 18 h 30 (temps d’accueil de 18 h 30 à 19 h, projection de 19h à 20h30, discussion de 20h30 à 21h)

