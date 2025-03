RADIO reportage Marche pour Congo et débat resistances femmes internationales

Ce mercredisoir 5 mars à 20h30 émission Tranche d’Anar diffusera d’abord une petit reportage sonore de la marche nationale en solidarité avec le peuple congolais « stop à la guerre et aux viols en RDC » qui a eu lieu le dimanche 2 mars 2025 à Bruxelles et ensuite on diffusera la première partie du débat-rencontre : résistances internationales de femmes face à la montée du fascisme global qui a eu lieu le jeudi soir 27 février 2025 au DK et qui a été enregistré par Zoë de Radiopanik dans le cadre de l’émission FMinistes.

La 2e partie du débat-rencontre le vendredi soir 7 mars à 19h sera diffusée sur les ondes de Radio Air Libre.

Et on terminera avec l’agenda militante de stuut.info.

Bonne écoute !