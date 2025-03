[Sahara occidental] Toujours la répression marocaine

Le 20 février dernier, les autorités marocaines ont refoulé un groupe de députés européens qui tentaient d’entrer à Laâyoune, dans le Sahara occidental pour observer la situation après la décision du 4 octobre 2024 de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a invalidé les accords commerciaux entre l’Union européenne et le Maroc incluant le Sahara occidental, reconnaissant ainsi que le territoire ne fait pas partie du royaume marocain.

Le 19 janvier, lors de la visite d’un journaliste espagnol et de deux délégués de l’ONG Coordinadora estatal de asociaciones solidarias con el Sáhara (Ceas-Sahara) dans la ville de Dakhla, la police marocaine a encerclé et attaqué la résidence de Hassan Zarouali, membre du Comité administratif du Codesa et de sa section locale. L’assaut a eu lieu alors que le journaliste et les délégués tenaient une réunion pour recueillir des témoignages de victimes sahraouies de violations des droits humains. Au cours de la descente, Hassan Zerouali et son père, M. Mouloud Zerouali, ont été violemment agressés par la police.