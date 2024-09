RASSEMBLEMENT CONTRE LE GENOCIDE AU CONGO

Un génocide économique est en cours en République Démocratique du Congo(RDC), alimenté par le pillage systématique de ressources minières telles que le coltan, essentiel à la fabrication des smartphones. Ce conflit a provoqué la mort de plus de dix millions de personnes et le viol de centaines de milliers de femmes.

Ces minerais, extraits dans des conditions inhumaines, se retrouvent dans tous nos appareils électroniques, notamment les Iphones. Pour réduire cet impact, garder vos appareils le plus longtemps possible ou optez pour des téléphones reconditionnés.

Pourquoi boycotter Apple de manière ciblée ?

Les Iphones représentent à eux seuls 52% des revenues globaux de la société. Les minerais utilisés dans la fabrication des Iphones proviennent souvent de régions en guerre, ou l’exploitation minière illégale et violente alimente le cycle de massacres et d’atrocités.

Pourquoi l’Iphone 16 ?

Tous les géants de la technologie, comme Samsung et Huawei utilisent des minérais extraits illégalement mais l’Iphone 16 est le produit-phare . En visant le chiffre d’affaire d’Apple ( l’Iphone 16 représente 50% des ses revenus) le boycott est ciblés et plus efficaces.

Quelques chiffres clés sur l’Iphone d’Apple

1.3 milliard d’utilisateurs d’Iphone actifs dans le monde

231.8 millions d’Iphones vendus en 2023

39% de marge bénéficiaire par Iphones

52% des revenus d’Apple proviennet des ventes d’Iphones