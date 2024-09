REALTY : la ville chère se contruit ici / de dure stad wordt hier gebouw

[Version française et références plus bas]

REALTY : DE DURE STAD WORDT HIER GEBOUW

92 gezinnen worden uit hun woning in Jette gezet door Home Invest Belgium, de grootste privéverhuurder in België en Brussel. Aangezien de meeste van deze gezinnen geen andere woonst kunnen vinden tegen een fatsoenlijke prijs en op een gepaste afstand van hun werk, school en sociaal leven, zetten de renovatiewerken die onlangs door Home Invest werden opgestart hen onder zware psychologische druk. Home Invest zet de renovatiewerken door, ondanks het feit dat ze geen bouw- of milieuvergunning hebben. Ze hebben zelfs gedreigd om de elektriciteit af te sluiten, wat absoluut illegaal is. « Landlord of choice », zeggen ze over zichzelf.

Het vinden van een geschikte en betaalbare woning in Brussel is voor de meeste inwoners een nachtmerrie. Verhuurders blijven de huren verhogen en gebruiken renovaties als een kans om hun winsten te maximaliseren over de rug van hun huurders. « Grote commerciële verhuurders zoals Home Invest Belgium verergeren de huidige huisvestingscrisis alleen maar, omdat hun hoofddoel altijd winst en het garanderen van royale dividenduitkeringen voor hun aandeelhouders zal zijn ».

Tegelijkertijd presenteren ze zichzelf als oplossing voor de grote nood aan betaalbare woningen. Op Realty 2024, de grootste jaarlijkse Belgische vastgoedconferentie, zal Home Invest samen met andere verhuurders en ontwikkelaars hun visie op ’betaalbaar wonen’ bespreken. « In hun ogen is ’betaalbare huisvesting’ een private huurwoning voor hoge prijzen enkel betaalbaar voor de middenklasse. Hun appartementen bieden geen garantie voor betaalbaarheid op de lange termijn en zijn absoluut onbetaalbaar voor mensen met een laag inkomen. »

Bovendien zijn inwoners niet welkom op Realty. Realty is een top georganiseerd door en voor private vastgoedbedrijven. Het presenteert zichzelf als « een unieke gelegenheid om te netwerken met belangrijke spelers uit de vastgoedsector : architecten, stedenbouwkundigen, investeerders, promotors, makelaars, overheden, experts, academici, ... ». Maar waar zijn de bewoners ? Met een toegangsticket van 900 euro worden zij duidelijk buitengesloten. En dat terwijl ze het over onze toekomst hebben ! Om onze stem te laten horen, zullen wij - Brusselaars, collectieven, verenigingen en vakbonden die strijden voor het recht op huisvesting - op woensdag 18 september om 15:00 uur samenkomen bij Realty, aan het Gare Maritime in Brussel.

« Alles zonder ons, is tegen ons ! » Realty kan niet beantwoorden aan de huisvestingsbehoeften van de bevolking zolang inwoners worden uitgesloten. Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Gewest, en Ans Persoons, staatssecretaris van onder andere Stedenbouw en Erfgoed, hebben daar niets te zoeken ! Woningen moeten altijd gebouwd en gerenoveerd worden met en voor hun bewoners. Winstbejag leidt niet tot betaalbaarheid voor mensen met een laag inkomen, maar enkel voor de middenklassen die hoge huren kunnen betalen.

We hebben Home Invest of een andere huisbaas niet nodig om ons te huisvesten.

We hebben Realty niet nodig om onze stad te maken.

We hebben meer sociale woningen en lagere huren nodig !

Rudi Vervoort, Ans Persoons, ken je prioriteiten !

REALTY : LA VILLE CHERE SE CONSTRUIT ICI

92 ménages sont expulsés de leur logement à Jette par Home Invest, le plus grand bailleur privé de Belgique et de Bruxelles. Mais la plupart de ces ménages ne parviennent pas à trouver un autre endroit où vivre à un prix décent et à une distance convenable de leur travail, de leur école et de leur vie sociale, et pour Home Invest ils ne déguerpissent pas assez vite. Alors, Home Invest exerce une pression psychologique sur eux en entamant des travaux de rénovation, bref en rendant la vie des habitant.es impossible. Ils le font alors qu’ils n’ont pas encore obtenu de permis de construire ou de permis d’environnement. Home Invest menace également de couper l’électricité et l’eau, ce qui est totalement illégal. Et ils se décrivent eux-même comme « Propriétaire de premier choix » !

Trouver un logement convenable et abordable à Bruxelles est devenu un cauchemar pour la plupart des habitant.es. Les propriétaires continuent d’augmenter les loyers et profitent des rénovations pour améliorer encore les profits qu’ils tirent de leurs biens, sur le dos des locataires. Les grands propriétaires tels que Home Invest Belgium, dont l’objectif premier est la rentabilité et qui versent de généreux dividendes à leurs actionnaires, aggravent la situation. Pourtant, ce sont eux qui discutent de l’avenir du logement en Belgique et qui façonnent leur propre idée du « logement abordable », avec la complicité des élus, à l’occasion du salon Realty.

Realty est un salon organisé par et pour des sociétés immobilières privées, leur point commun est de considérer nos logements comme des sources de rentabilité. Le salon se présente comme « une occasion unique de nouer des contacts avec les acteurs clés de l’industrie immobilière : architectes, urbanistes, investisseurs, promoteurs, courtiers, autorités publiques, experts, universitaires, ... ». Où sont les habitant.es ? Avec un ticket d’entrée à 990 euros, iels ne sont clairement pas les bienvenu.es. Pourtant que c’est bien de nos lieux de vie et donc de notre avenir qu’ils discutent !

Nous n’y sommes pas les bienvenu.es mais nous, Bruxellois.es, collectifs, associations et syndicats en lutte pour le droit au logement - avons décidé de nous rassembler devant la Gare Maritime à Bruxelles, là où se tient le salon, ce mercredi 18 septembre à 15h.

« Ce qui se fait sans nous se fait contre nous » ! Realty ne peut pas répondre aux besoins de la population en matière de logement. Rudy Vervoort, ministre président de la région bruxelloise, et Ans Persoons, secrétaire d’Etat, n’ont rien à y faire ! Les logements ne peuvent être abordables que s’ils sont construits et rénovés dans le but de loger des personnes. La recherche du profit conduit à de faux logements abordables, pensés pour une classe moyenne supérieure capable d’accéder au crédit ou de payer des loyers trop élevés. Bref, des prix qui excluent les personnes à faibles revenus - c’est à dire une grande partie des habitant.es de Bruxelles.

Nous n’avons pas besoin de Realty pour nous loger.

Nous n’avons pas besoin de Home Invest et de ses semblables.

Nous avons besoin de logements sociaux.

Nous avons besoin que les loyers baissent.

A PROPOS DE L’EXPULSION DES 92 FAMILLES ORGANISEE PAR HOME INVEST

Communiqué de presse du Syndicat des locataires : https://syndicatdeslocataires.wordpress.com/2024/09/04/92-menages-a-la-rue-emoi-emoi-emoi/

Article de Bx1 : https://bx1.be/categories/news/le-syndicat-des-locataires-denonce-lexpulsion-a-venir-de-92-menages-dun-immeuble-a-jette/

A PROPOS DU REALTY

Article publié par IEB en 2022 : https://www.ieb.be/Realty-en-catimini

Emission à propos du MIPIM, salon international de l’immobilier, dont Realty est l’un des rejetons : https://www.radiopanik.org/emissions/la-brique-et-le-pave/mais-dou-vient-la-ville-du-futur/