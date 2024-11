Rassemblement Bardella : appel à témoin & communiqué

24 novembre - 14h00 - GESU

GES Ù IS BACK - EXPO FOR PALESTINE

Différents artistes et crew se réunissent dans un lieu emblématique de Bruxelles afin d’exprimer leurs soutien au peuple Palestinien a travers leurs arts. L’ASBL Hyperinstinct et le collectif Street Art in Brussels se réunissent pour organiser la première exposition dans un bâtiment emblématique du milieu des...