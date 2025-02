Rassemblement de solidarité internationale antifasciste

Ce lundi 24 février nous avons appelé à un rassemblement au Grognon pour témoigner notre solidarité face à l’attaque perpétrée par des néonazis et qui a visé des militants socialistes de la diaspora kurde et turque de Young Struggle et des syndicalistes à Paris le dimanche 16 février.

Notre rassemblement a regroupé entre 60 et 70 personnes qui ont assisté à des prises de paroles de la part de plusieurs collectifs militants et progressistes dont le Collectif 8 mars Namur, les Gilets jaunes de Namur, la Gauche Anticapitaliste et AFICo.

Des discours en solidarité avec les militants progressistes attaqués à Paris ont notamment été prononcé. Et ce fut aussi l’occasion de dénoncer l’extrême droite et de présenter la répression de militants antifascistes comme Gino, accusé de s’être opposé à des néonazis et actuellement enfermé par l’état français sous menace d’extradition vers la Hongrie.

Ce rassemblement a ainsi pu regroupé autant des syndicalistes de la FGTB que des militants autonomes, autant des anarcha-féministes que des sociaux démocrates, autant des révolutionnaires que de réformistes autour d’un seul cri : le fascisme ne passera pas !

Que ce soit aux USA, en Allemagne, en France ou ici en Belgique, la résistance s’organise et nous ferons tout ce qui est possible pour renvoyer les fascistes dans les poubelles de l’histoire et dénoncer les politiques autoritaires, réactionnaires, racistes et inégalitaires qui leur servent de marches pieds.

Free Gino !

Free All Antifas !

Le Collectif Antifascistes Namurois