Rassemblement, vendredi 20 décembre à 9h, contre la répression des étudiants pro-palestiniens à la VUB

Mats, étudiant à la VUB (Université Flamande à Bruxelles) et membre de notre organisation, fait l’objet d’une procédure pour « vandalisme, comportement inapproprié et harcèlement ». Mats et un autre étudiant risquent jusqu’à un an de suspension de toute activité d’enseignement. Ces poursuites ont été engagées par l’université parce qu’ils ont protesté contre la présence de Koen Daniëls, politicien de la N-VA, sur le campus au mois de juin.

Il s’agissait d’une action spontanée dirigée contre le parlementaire, membre d’un parti qui sape systématiquement notre système d’enseignement supérieur et soutient ouvertement Israël, normalisant ainsi le génocide contre les Palestiniens. Cette initiative s’inscrit dans une tendance globale de répression de l’activisme pro-palestinien.

L’initiative de la VUB est en contradiction flagrante avec la tradition de liberté d’expression dont l’université s’enorgueillit. Harceler des étudiants avec des conséquences aussi graves simplement parce qu’ils crient des slogans est à la fois absurde et profondément inquiétant. De plus, aucun étudiant n’a jamais été suspendu en Belgique pour son activisme pro-palestinien. Si la VUB prend cette décision, elle créera un précédent dangereux qui pourrait faire des émules dans d’autres universités et mettre en péril le droit de manifester dans tout le pays.

Nous demandons : le retrait immédiat des procédures en cours. La fin de la criminalisation de l’activisme pro-palestinien à la VUB. La protection totale du droit de manifester et de la liberté académique à la VUB et au-delà.

Partagez ce message et aidez d’autres personnes à prendre conscience de ce qui se passe. Envoyez un courriel au recteur de la VUB et protestez contre cette procédure injuste. Vous trouverez un modèle d’e-mail ci-dessous. Soutenez-nous également financièrement (regardez dans l’Insta)

Il s’agit de défendre le droit de manifester et de défendre tous ceux qui résistent à l’oppression. Agissez dès aujourd’hui, rejoignez l’Organisation Communiste Révolutionnaire et soutenez la lutte plus large contre la nature répressive du capitalisme. Ensemble, nous pouvons construire un mouvement suffisamment fort pour résister à ces attaques.