Rencontre avec Selim Nadi autour de Marxisme noir de Cedric Robinson

Cette soirée sera l’occasion de discuter autour de l’ouvrage « Marxisme Noir », un classique de la pensée radicale noire de Cedric Robinson. Grâce aux éditions Entremonde, ce texte est enfin disponible en français, avec une préface écrite par Selim Nadi et la co-traduction réalisée en collaboration avec Sophie Coudray.

Rejoignez-nous le 24 Février 2024 à la Librairie Météores à 19h00.

L’événement est organisé à l’invitation de Bruxelles Panthères en collaboration avec la Librairie Météores.

Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de plonger dans l’univers du Marxisme Noir et d’explorer les liens profonds entre le mouvement ouvrier, le marxisme, le colonialisme, et la race. Selim Nadi vous guidera à travers cette œuvre capitale et participera à une discussion passionnante.

Venez échanger, apprendre et découvrir une perspective nouvelle sur l’histoire du mouvement ouvrier et la théorisation marxiste du colonialisme et de la race.