Rencontres Perdurer et transmettre nos espaces collectifs

Programme :

Vendredi 18 octobre 2024 - 18h - CPCR, Jonruelle 11, 4000 Liège

Quels communs face aux ravages écologiques ? Une rencontre avec Isabelle Stengers et Les soulèvements de la terre autour des enjeux de l’organisation politique des communs et de ses effets.

Samedi 19 octobre 2024 - à partir de 10h - CPCR, Jonruelle 11, 4000 Liège

Table ronde de 10h à 17h avec la participation de la coopérative Longo Maï, les Terres maraîchères de Vaux, La Casserole, Les Lentillères, le Flêche d’Or, Gache Warache.

➡︎ La maintenance d’un espace collectif : Réflexion sur l’entretien des espaces communs, souvent invisibilisé et dévalorisé, mais essentiel pour la pérennité des lieux partagés.

➡︎ La transmission de l’esprit du lieu et de ses rituels

Comment transmettre l’âme et les traditions d’un lieu mutualisé aux futures générations ? Exploration des rituels et des pratiques qui façonnent l’identité d’un espace partagé.

➡︎ La circulation des savoirs et les dangers des savoirs experts

Discussion sur la transmission des connaissances au sein des collectifs et les déséquilibres de pouvoir que cela peut engendrer.

➡︎Conflits et responsabilités

Débat sur la gestion des conflits au sein des collectifs : comment les anticiper, les gérer, et en tirer des leçons constructives.

➡︎ Qui vient ? Qui reste ?

La subsistance des lieux autogérés dépend essentiellement des forces vives qu’ils abritent et de leur capacité à se régénérer. Qui arrive, qui part, qui reste ?

Dimanche 20 octobre 2024 - à partir de 14h - Cercle Du Laveu, Rue des Wallons 45, 4000 Liège

De 14h à 16h : Discussion partir des expériences d’Usus, Cinéma Nova et la Cafétéria Collective Kali/Fondation Mur Par Mur

De 17h à 19h : Rencontre avec Sarah Vanuxem qui nous entretiendra de ses recherches sur le droit de propriété, et plus précisément des Des droits et des obligations des lieux entre eux.

La soirée se poursuivra par la projection d’Une île et une nuit, un film des Pirates des Lentillères.

Infos Pratiques

Repas à prix libre le vendredi soir et le samedi midi. Apéros, soupes & papotes de 17h à 20h le samedi

CPCR, Jonruelle 11, 4000 Liège

Facilement accessible en bus (3 minutes à pied de l’arrêt le plus proche « place des déportés ») ou en train (gare saint-lambert puis 10 minutes à pied.)

Trois des cinq salles que nous utiliserons sont accessibles aux PMR mais malheureusement les toilettes ne le sont pas en fauteuils roulants.

Possibilité de se garer en voiture dans le quartier.

Cercle Du Laveu, Rue des Wallons 45, 4000 Liège