[France/Bure] Les bestiales #2

Pourquoi les bestiales #2 ?

Après une première édition des bestiales à l’hiver 2023 où nous étions une centaine, nous proposons de nouvelles rencontres antispécistes à la maison de résistance à Bure.

Nous avons l’impression qu’au milieu des urgences écologiques, antifascistes, décoloniales, etc, il est parfois dur de prendre le temps de discuter/réfléchir/agir sur des luttes tout autant centrales et entremélées telles que l’antispécisme (et l’antinucléaire). En hiver, il fait froid, il ne se passe pas grand-chose, alors pourquoi pas se retrouver en Meuse pour se rencontrer, partager, échanger autour de l’antispécisme ?

Nous voyons l’antispécisme comme une oppression systémique qui se nourrit et qui nourrit d’autres oppressions, imbriquées les unes aux autres, aussi, nos envies pour ces rencontres est d’avoir une approche anti-autoritaire, anticapitaliste et une organisation autogestionnaire. Une attention sera portée à ne pas véhiculer d’oppressions systémiques.

Informations pratiques

Les informations ici seront complétées au fur et à mesure sur bureburebure.info.

Préinscription

Pour nous aider à anticiper la logistique, c’est cool si tu te préinscrits. C’est anonyme, pas obligatoire et pas engageant mais ça nous donne des repères.

Lien de préinscription : https://forms.42l.fr/apps/forms/D6YQ49k2jDy7riqa

Programmation et ateliers

On va essayer de vous concocter des supers ateliers mais on a aussi très envie de co-penser ces rencontres et leur contenu avec vous. On espère que vous viendrez avec vos idées de discutions/ateliers/etc pour partager ensemble ce que sont nos antispécismes et nos manières de les mettre en actes.

Hésitez pas a nous dire dans le formulaire ou par mail si vous voulez animer des trucs ou co-construire un ateliers avec nous, sur des sujets qui vous parle et vous semble important. Il y aura aussi des espaces pendant les rencontres pour des ateliers non programmés si tu veux réfléchir a un trucs et voir comment tu le sens sur le moment.

On cherche entres autres des ateliers qui parleraient d’antispécisme mais aussi de luttes décoloniales, d’anticapitalisme, d’antivalidisme, etc.

Accessibilité

Pour ces rencontres, on a envie de penser en amont l’accessibilité (au sens large). On souhaite être transparent.es sur comment est pensé/construit l’événement. Des mises à jour seront donc données ici au fur et à mesure.

Pour nous contacter, l’adresse c’est toujours : rencontres-animales@immerda.ch

Les points sur lesquels on a envie de réfléchir :

Ateliers sur le validisme (et éventuellement les liens, ou non, avec le specisme)

Au delà de cocher des cases pour arriver à un événement suffisamment « accessible » ou « inclusif », on se dit qu’on a bien envie que des personnes/collectifs directement concerné.es viennent parler de ces sujets, pour essayer de collectivement penser ces questions.

Accessibilité physique :

À la Maison de Résistance (2 rue de l’Eglise, 55290 Bure), tous les espaces au rez-de-chaussé sont accessibles aux fauteuils roulants (cuisine, salon, bureau, une chambre PMR, salle de bain (pas la douche), toilette à eau, salle multi), en revanche les étages ne le sont pas. Une seule chambre accessible avec un lit double (au chaud !) est donc disponible, n’hésitez pas à nous contacter par mail pour la réserver !

Pour plus de précision, voici une fiche technique du lieu : https://lite.framacalc.org/9facnejawp-aa0a.html

Accessibilité pour les personnes sourdes/malentendantes :

Lors des discussions/ateliers/conférences, des outils pourront être mis en place pour permettre aux personnes sourdes/malentendantes/présentant un handicap auditif de suivre ce qu’il sera dit. Si ça te concerne, tu peux nous contacter par mail (on seraient ravi.es d’avoir des retours de ce qui est le mieux) !

Autres idées (en vrac)

On a envie de prévoir des espaces calmes/isolés, un service du repas pensé pour (et avec) les personnes présentant des TCA (Troubles du Comportement Alimentaire), des protocoles/matériels par rapport aux maladies infectieuses (dont Covid), la place des drogues (dont alcool) dans ces rencontres, etc... Si ça vous intéresse de penser à tout ça avec nous, vous pouvez nous contacter 🙂

Froid

Nous avons choisi de changer d’endroits (les bestiales #1 étaient à la gare de Luméville) afin d’avoir accès à plus d’espaces chauffés.

À la maison de résistance, certains espaces sont chauffés, mais d’autres non. D’autres lieux sur zone pourront être utilisés pour des espaces dodo (mais tous ne sont pas chauffés).

N’hésite pas à prendre ton duvet, des vêtements chauds et une frontale (il fait nuit tôt en hiver).

Bouffe

Sur place sera prévu des cantines vegan et on aura prévu ce qu’il faut pour les matins et repas. Cependant n’hésite pas à ramener ce qui te ferait plaisir à manger / partager. La totalité de l’évènement sera à prix libre : contribution financière en fonction des possibilités et envies.

Si vous pouvez faire des récups sur le chemin, ce sera bienvenue Par contre, on cuisinera uniquement des trucs vegans. Aussi les magasins sont loin, si ya des petites choses qui te réconfortent, hésitent pas à t’en acheter avant.

Animaux non humain.es

On se rend bien compte que la maison de résistance n’est pas idéal pour l’accueil des non-humain.e.s qui pourraient vouloir vous accompagner, on sera sûrement nombreux.ses et plutôt serré.e.s à l’intérieur pour se protéger du froid et des intempéries.

Si vous vivez avec des potes non-humaines plutôt stressés ou mal a l’aise de se retrouver au milieu d’autres chien.nes ou humain.e.s sans trop d’espace ça peut être compliqué à vivre, si vous avez d’autres endroits ou iels peuvent passer le week end ça peut être plus simple pour elles et pour nous.

Si iels viennent quand même on fera de notre mieux pour les inclure, en proposera des espaces dans la progra pour pouvoir faire des tours avec elleux et tout ça mais les journée enfermés avec des humaines qui discutent sont pas les plus fun pour elleux.

A vous de voir comment ça peut se gérer aux mieux et si vous trouvez des solutions plus satisfaisantes pour qu’elleux puissent passer le week end ailleurs ou si vous préférez les aider a être le mieux possible dans les conditions sur place.

Surveillance policière

La lutte a bure ainsi que les luttes antispécistes sont soumises à du fichage. Il y a une présence policière sur le territoire de la Meuse. Nous invitons à consulter le brief legal présent sur bureburebure.info :

https://bureburebure.info/brief-legal-en-contexte-burien/

Il est aussi possible qu’il y ait des réquisitions auprès des opérateurs téléphoniques ou des IMSI Catcher de la police pour connaitre les téléphones qui ont borné sur le territoire. Plus d’infos seront données à l’approche de l’événement.

Coûts/Trésorerie

L’événement est entièrement à prix libre. Pour plus de transparence, pendant les rencontres, les dépenses seront explicités (elles incluent la nourriture, les défraiements, etc...)

Comme on prévoit un budget pour les défraiements, n’hésite pas à nous demander de l’aide si tu as des galères financières pour venir !

Si y’a de la thune en plus au final, ça servira à soutenir divers collectifs antispécistes et/ou luttant en Meuse. Si tu connais un collectif lié à ces luttes qui a besoin d’aide financière, n’hésite pas à nous en parler.

Comment aider ?

– Diffuser affiches et communications dans les lieux que vous connaissez

– On cherche des gens pour porter une cantine sur certains repas.

– Si tu te sens de faire de la traduction pendant l’évènement, hésite pas à envoyer un mail à rencontres-animales@immerda.ch

– Venir quelques jours avant / rester quelques jours après pour aider à préparer / à ranger. Le montage commence le 17/18 et le démontage finit le 26.

– Proposer des ateliers / ramener des ressources

– Tout aide pratique pendant l’évènement (tâches d’autogestion, navette, soin, etc)

Contact

Il est possible d’écrire à rencontres-animales@immerda.ch pour plus d’informations ou questions.