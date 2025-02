Réouverture de la foudre !

En septembre, nous avons reçu le fonds de la Foudre (bibliothèque queer féministe autogérée qui était abritée par feu Naast Monique).

Le lieu a changé, l’équipe un peu aussi, mais la volonté, pas : on a envie de se rassembler autour du fanzine, de la bande dessinée, de la fiction, de la poésie, de la philo…

🔥💜 Viens te joindre à nous pour fêter ça, on te prépare plein de surprises !

Tu pourras également jeter un œil sur les étagères, te perdre dans un livre, boire un verre ou discuter avec nous, ça va être doux et joyeux et politique !

Enfants bienvenu·e·s !

⚡ 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗘 𝗗𝗨 𝟭𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗥𝗦 :

16h : Jeux autour des livres et goûter festif

16h30 : Mot d’accueil

18h : Performance de Jeanne Champenois-Masset

19h : Chorale les Chorageuses

𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗽𝗿𝗮𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 :

📅 Samedi 1er mars 2025 de 16h à 20h.

📍 Le Récif, avenue du Pont-Neuf, 4, 1000 Bruxelles

🚌 Transports en commun : à 260 m de l’arrêt Yser (métros 2 et 6, bus 45, tram 51), à 500 m de l’arrêt Rogier (métro 2 et 6, pré-métro 3 et 4, tram 25 et 55, bus 58, 61, et 88), à 500 m de l’arrêt Sainte-Catherine (métro 1 et 5)

💸 Événement gratuit, sans inscription.

🥪 Boissons et snacks en vente au bar avec prix accessibles (paiement Payconiq ou cash).

🚲 Parking vélo

♿ Accès PMR (Entrée, Toilettes et Bar) / Parking PMR sur demande / Chaises larges sans accoudoir.

👂🏼Boucle auditive sur demande préalable

💤 Luminaires dimmables / Casques anti-bruit disponibles / Coin calme (sans accès PMR)

💬 N’hésite pas à nous contacter pour tout besoin spécifique.

🐣 Envoie-nous un mail au plus tard 1 semaine avant l’événement si besoin d’une garderie : la-foudre@riseup.net.

Abonnez-vous à notre newsletter (la-foudre@riseup.net) pour être au courant de nos dates et horaires de permanences !