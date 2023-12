Réunion d’action Donderberg Sauvage

28 janvier - journée - Brussels

Let’s Be Fossil Free [action]

Extinction Rebellion Etterbeek vous invite à une action climatique électrisante et colorée - « Let’s be Fossil Free ! » / Extinction Rebellion Etterbeek invites you to an electrifying and colorful climate action - « Let’s be Fossil Free ! » [English below] Nous voulons tous un avenir propre, où nous et nos...