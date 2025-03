Réunion ouverte - Pour un féminisme révolutionnaire !

Face aux attaques du gouvernement Arizona, face à la montée de l’extrême droite et du masculinisme partout dans le monde, face aux perspectives de guerre et d’austérité, il est urgent de réfléchir à une stratégie pour reconstruire un mouvement féministe fort, massif et révolutionnaire. Après dix ans de luttes féministes, après Ni una menos et Me Too, après le retour de la grève féministe comme arme du mouvement féministe et LGBTI+, venez débattre lors de ce premier événement public du collectif féministe révolutionnaire Du Pain et Des Roses à Bruxelles.

Rendez-vous le 13 mars pour mener cette discussion avec Sasha Yaropolskaya, militante de Révolution Permanente et du collectif féministe et LGBTI Du Pain et Des Roses en France. Présent dans 14 pays et 20 villes en France. Ce collectif féministe et LGBTI est animé par des militant·es de Révolution Permanente, et il cherche à construire un féminisme révolutionnaire, antiraciste et anti-impérialiste. RP est une organisation politique engagée dans la lutte pour une société libérée de toute forme d’exploitation et d’oppression, aux côtés du mouvement ouvrier.

Plus que jamais, et face aux avancées de « l’internationale réactionnaire », il est essentiel de nous coordonner politiquement à l’échelle qui dépasse les frontières !



Rendez-vous le 13 mars à 18h30 aux Grands Carmes

Rue des Grands Carmes 20/22, 1000 Bruxelles