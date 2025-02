Réunion publique du CCI /Openbare bijeenkomst IK

Ce n’est plus un secret pour personne : les gouvernements fédéral et régionaux économiseront des dizaines de milliards chacun dans le cadre de leurs compétences respectives. Tous les secteurs de la classe ouvrière seront touchés afin de rendre l’économie belge plus compétitive et plus rentable. La bourgeoisie n’a que trop bien compris que ces plans provoqueraient des réactions dans de larges parties de la classe. Les “fuites” bien orchestrées ont servi de thermomètre pour mesurer l’opposition à ces plans avant qu’ils ne soient réellement mis en œuvre. C’est principalement aux syndicats qu’il incombe d’encadrer et de détourner à temps cette résistance attendue. Ils ont vu l’inquiétude et le mécontentement des travailleurs grandir de semaine en semaine et ne sont pas restés passivement sur la touche afin d’empêcher le mécontentement de se manifester par des actions “incontrôlées”. Des tactiques éprouvées sont à nouveau utilisées : isoler et diviser les différents secteurs. Or, la force et le dynamisme de la mobilisation du 13 janvier ont précisément consisté à ne pas s’isoler et à ne pas attendre passivement.

Het is voor niemand nog een geheim : Federale en gewest-regeringen zullen ieder binnen hun bevoegdheid samen voor 10tallen miljarden besparen. Alle delen van de arbeidersklasse worden hierbij getroffen. De bourgeoisie beseft maar al te goed dat deze plannen reacties zouden uitlokken in grote delen van de klasse. Zij zagen de bezorgdheid en ontevredenheid onder de arbeiders met de week toenemen en bleven niet passief aan de zijlijn staan. Beproefde tactieken worden terug uit de kast gehaald : de verschillende sectoren afzonderen en verdelen. De kracht en de dynamiek van de mobilisatie van 13 januari bestond er echter juist in ons niet te laten afzonderen en niet passief af te wachten.

