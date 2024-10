[Royaume-Uni] Nouvelle attaque du collectif Palestine Action

Mercredi, le collectif Palestine Action a revendiqué l’intrusion à Teledyne CML Composites à Bromborough, site industriel qui qui fournit des pièces pour les avions de guerre israéliens. La société mère Teledyne Technologies est le plus grand exportateur d’armes de la Grande-Bretagne vers Israël. La police de Merseyside a été appelée sur le site de Tebay Road à 06h05, les rapports faisant état de trois personnes ayant grimpé sur le toit et causant des dégâts.

Les activistes ont percé des trous à la toiture de l’entreprise et ont pulvérisé de la peinture rouge sang . Bien déterminé à stopper la production de pièces d’armement, deux militants, entrés dans le bâtiment, ont atteint la salle blanche , zone sensible, où sont assemblés sous contrôle de l’air et de l’humidité et dans des règles d’hygiène particulières les composants techniques de pièces de F-35 destinés à l’armée israélienne. Leur action a stoppé l’entreprise, causant des dégâts et l’arrêt de production pour une période d’environ 12 mois. Les forces de l’ordre ont arrêté deux des militants qui étaient entrés dans l’usine par le toit et avaient été détenues à l’intérieur par les travailleurs. Le troisième manifestant a été arrêté après avoir été aidé à descendre du toit par le service d’incendie et de sauvetage de Merseyside.

Le site jumeau, Teledyne Defence and Space à Shipley, a été occupé en avril, ce qui a empêché la fabrication d’électronique militaire à destination d’Israël. Palestine Action a également revendiqué une action similaire en juillet lorsqu’une camionnette a traversé les portes de l’usine de Bromborough et que de la peinture rouge a été répandue. Le mois dernier, un jury de la Cour de la Couronne de Bradford a refusé de condamner les militants pour les dommages « criminels » causés lors de leur action à Shipley.