[Russie] 24 ans de prison pour un sabotage antiguerre

Hier 14 novembre, Sergueï Andreev, grutier, a été condamné par le 2e tribunal militaire du district de l’Ouest à 24 ans de prison dans une colonie à sécurité maximale pour avoir incendié le Commissariat de recrutement de Moscou en novembre 2023. Andreev a été reconnu coupable de haute trahison, de terrorisme, de participation à une organisation, de trafic illégal d’explosifs et de fabrication d’armes. Des composants pyrotechniques avaient été découverts chez lui, et il aurait tenté peu auparavant de mettre le feu à deux reprises à ce commissariat, sans faire de victimes ni de dégâts importants. Les autorités russes l’accuse de collusion avec les services ukrainiens. Une centaine de centres de recrutement ont été incendiés en Russie depuis le début de la guerre. Andreev a également été condamné à trois ans de restriction de liberté et à une amende de 1,2 million de roubles. Le procureur avait requis 28 ans de prison. L’accusé a reconnu l’incendie mais a rejetté les accusations de trahison et de terrorisme. La défense a l’intention de faire appel du verdict.