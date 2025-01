SAUVONS LE CERCLE DU LAVEU !

Le Cercle du Laveu c’est aussi un espace où programmation et gestion du lieu se pensent comme des pratiques collectives. Aujourd’hui menacé par la vente de sa salle, le Cercle a lancé une opération pour la mettre à l’abri du marché spéculatif sur le long terme et y garantir un usage communautaire pour plusieurs générations. Nous les invitons ce soir à présenter cet excitant processus, autour d’un film choisi par leurs soins dont la projection pourrait bien se faire en copie 16mm (sous réserve) !

[https://cercledulaveu.be/sauvons-le-cercle/]

THE KAMAGASAKI CAULDRON WAR

LEO SATO, 2018, JP, DCP, VO JA ST FR, 115’

Rarement montré en Europe, ce film met en scène un bidonville « invisible » d’Osaka et ses habitants. Kamagasaki est un quartier de travailleurs journaliers où bouillonnent, depuis la Seconde Guerre mondiale, une myriade de restaurants populaires, des petites pensions sur fond de prostitution et de mafia locale. Dans un élan collaboratif, le réalisateur a su entraîner une ribambelle d’habitants dans cette comédie qui dépeint l’esprit d’un quartier menacé par la gentrification. Une ligne simple vient y bousculer l’ordre établi : quand on vole le chaudron mythique du gang local, c’est une guerre qui se déclare dans tout le quartier.

TRAILER