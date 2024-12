SOIRÉE DE SOUTIEN DEUX EUROS CINQUANTE - Cinéma Nova

FILM + RENCONTRE

THE WAY BACK

MAXIME JENNES & DIMITRI PETROVIC, 2019, BE, HD, VO ANG ST FR, 67’

Août 2015. Le jeune musicien Hussein Rassim arrive à Bruxelles après avoir parcouru des milliers de kilomètres depuis l’Irak. Un an plus tard, il a obtenu sa carte de séjour et décide de refaire son voyage en sens inverse avec sa compagne Juliette Lacroix, musicienne elle aussi. De Bruxelles à Athènes, ce road-movie nous emmène dans le sillon du chemin migratoire d’Hussein et de milliers d’autres migrants. Pendant la projection, Juliette et Hussein joueront en live les parties musicales du film.

→ Projection suivie d’une discussion avec Maxime Jennes, Dimitri Petrovic, Juliette Lacroix & Hussein Rassim.

15.12 > 18:00

CONCERT

HUSSEIN RASSIM & JULIETTE LACROIX

Hussein a appris le oud en jouant de la musique traditionnelle irakienne. Juliette s’est formée au violoncelle en France. Lors de leur rencontre à Bruxelles, leur seul langage commun était la musique. Des années plus tard, le duo ne cesse d’en jouer, mélangeant les inspirations d’Orient et d’Occident.

15.12 > 20:30

Cinéma Nova

3 rue d’Arenberg, 1000 Bruxelles